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Şarkıcı ve çalgıcılara yeterlilik belgesi

Şarkıcı ve çalgıcılara yeterlilik belgesi

04:002/06/2025, Monday
G: 2/06/2025, Monday
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli insan kaynağının oluşması için çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, MYK ile Eyüp Musiki Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 8 Mayıs 2023’te şarkıcı, çalgıcı ve koro şefine ilişkin ulusal yeterlilikler hazırlandı. Kültür, sanat ve tasarım sektöründe geliştirilen yeterlilikler 21 Mayıs’ta yürürlüğe girerken, şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi olmak isteyenlerin belgelendirme koşulları da belirlenmiş oldu. Söz konusu meslekleri icra etmek isteyen kişilerin teorik ve performans sınavlarından başarılı olmaları beklenirken, süreç sonunda şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi mesleklerini icra edenler, mesleki yeterlilik belgelerini alabilecek.



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