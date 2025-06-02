Şarkıcı ve çalgıcılara yeterlilik belgesi

Bu doğrultuda, MYK ile Eyüp Musiki Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 8 Mayıs 2023’te şarkıcı, çalgıcı ve koro şefine ilişkin ulusal yeterlilikler hazırlandı. Kültür, sanat ve tasarım sektöründe geliştirilen yeterlilikler 21 Mayıs’ta yürürlüğe girerken, şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi olmak isteyenlerin belgelendirme koşulları da belirlenmiş oldu. Söz konusu meslekleri icra etmek isteyen kişilerin teorik ve performans sınavlarından başarılı olmaları beklenirken, süreç sonunda şarkıcı, çalgıcı ve koro şefi mesleklerini icra edenler, mesleki yeterlilik belgelerini alabilecek.