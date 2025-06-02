Handan Uran Ertuğrul’un anısı sahnede yaşatıldı

Bağışın anısını yaşatmak amacıyla Darüşşafaka tarafından üçüncüsü düzenlenen “Handan Ertuğrul Tiyatro Günü” kapsamında Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, 30 Mayıs’ta Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesinde Molière’in ünlü eseri “Cimri”yi sahneledi. Etkileyici performanslarıyla seyirciden tam not alan öğrenciler, sahneye taşıdıkları bu oyunla, Handan Uran Ertuğrul’un sanata ve gençlere duyduğu inancı da yaşattı. Darüşşafakalı öğrencilerin üç yıldır Handan Uran Ertuğrul anısına bir oyun sahnelediğini ve bu yıl oyunun Muhsin Ertuğrul Sahnesinde sergilenmesinin de çok kıymetli olduğunu belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı şu ifadeleri kullandı: ‘’Mesleğine adanmış hayatıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürümüzün taşıyıcısı, yönlendiricisi ve ilham kaynaklarından biri olan merhume bağışçımızın hatırasını yaşatacak bu etkinliğimizi bir kez daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günü, sadece bir anma değil, aynı zamanda onun sanata, kültüre ve gençlerimize olan bağlılığını ve inancını yeniden hatırlatmamız için de önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Darüşşafaka olarak, öğrencilerimizin sahneye koyduğu oyunla onun mirasını yaşatmaya devam etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Geleneksel hale gelen bu etkinliğimizle, Handan Uran Ertuğrul’un ismini ve değerlerini gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz.”