Handan Uran Ertuğrul’un anısı sahnede yaşatıldı

Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, Darüşşafaka’nın merhume bağışçısı Handan Uran Ertuğrul anısına Moliere’in “Cimri” isimli oyununu sahneledi.
Darüşşafaka; merhume bağışçısı, Türk tiyatrosunun duayen ismi tiyatro ve opera sanatçısı Handan Uran Ertuğrul’un adını, düzenlediği tiyatro günüyle yaşatıyor. 2021 yılında Darüşşafaka Cemiyetine yaptığı bağışla “Perran ve Pınar Uran Burs Fonu”nun kurulmasına öncülük eden Handan Ertuğrul, kız kardeşi ve yeğeninin adını taşıyan bu fon aracılığıyla, baba veya anne kaybı yaşamış öğrencilerin eğitimine destek olmaya devam ediyor.
Bağışın anısını yaşatmak amacıyla Darüşşafaka tarafından üçüncüsü düzenlenen “Handan Ertuğrul Tiyatro Günü” kapsamında Darüşşafaka Lisesi öğrencileri, 30 Mayıs’ta Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesinde Molière’in ünlü eseri “Cimri”yi sahneledi. Etkileyici performanslarıyla seyirciden tam not alan öğrenciler, sahneye taşıdıkları bu oyunla, Handan Uran Ertuğrul’un sanata ve gençlere duyduğu inancı da yaşattı. Darüşşafakalı öğrencilerin üç yıldır Handan Uran Ertuğrul anısına bir oyun sahnelediğini ve bu yıl oyunun Muhsin Ertuğrul Sahnesinde sergilenmesinin de çok kıymetli olduğunu belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı şu ifadeleri kullandı: ‘’Mesleğine adanmış hayatıyla sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda kültürümüzün taşıyıcısı, yönlendiricisi ve ilham kaynaklarından biri olan merhume bağışçımızın hatırasını yaşatacak bu etkinliğimizi bir kez daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günü, sadece bir anma değil, aynı zamanda onun sanata, kültüre ve gençlerimize olan bağlılığını ve inancını yeniden hatırlatmamız için de önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Darüşşafaka olarak, öğrencilerimizin sahneye koyduğu oyunla onun mirasını yaşatmaya devam etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Geleneksel hale gelen bu etkinliğimizle, Handan Uran Ertuğrul’un ismini ve değerlerini gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz.”
Türk sahne sanatının sembol isimlerinden Handan Uran Ertuğrul, 2021 yılında merhume kız kardeşi ve yeğeninin anısını yaşatmak için Darüşşafaka’ya bağışta bulunarak bir burs fonu kurulmasına öncülük etti. Handan Uran Ertuğrul’un talebi doğrultusunda kurulan "Perran ve Pınar Uran Burs Fonu", Darüşşafaka’da okuyan baba ve/veya anne kaybı yaşamış öğrencilerin eğitimi için kullanılıyor. Aynı zamanda Türk tiyatro ve sinema tarihine altın harflerle geçmiş, ülkemizin kültür sanat alanında yetiştirdiği en kıymetli değerlerden Muhsin Ertuğrul’un eşi de olan Handan Ertuğrul, bağışından kısa bir süre sonra vefat etti. Bunun üzerine Darüşşafaka, Handan Ertuğrul’un ismini düzenlediği tiyatro günüyle yaşatıyor.