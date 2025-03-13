Darüşşafaka bağış bekliyor

Bağışlarla sürdürülen bu eğitim modeliyle öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, hayırseverlere çağrıda bulundu: “Bu yapının sürdürülebilirliği için bağışlar kritik öneme sahip. Bayramlar yardımlaşma ve dayanışma duygularının öne çıktığı özel zamanlar. Yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen tüm hayırseverleri Darüşşafaka ailesine katılmaya davet ediyoruz.”