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Darüşşafaka bağış bekliyor

Darüşşafaka bağış bekliyor

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:0013/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ebru Arpacı
Ebru Arpacı

Eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla annesi, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocuklara tam burslu ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Ramazan’da hayırseverlerin desteklerini bekliyor.

Bağışlarla sürdürülen bu eğitim modeliyle öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor. Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, hayırseverlere çağrıda bulundu: “Bu yapının sürdürülebilirliği için bağışlar kritik öneme sahip. Bayramlar yardımlaşma ve dayanışma duygularının öne çıktığı özel zamanlar. Yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle çocuklarımızın eğitimine destek olmak isteyen tüm hayırseverleri Darüşşafaka ailesine katılmaya davet ediyoruz.”



#Darüşşafaka
#Bağış
#Toplum
#Destek

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