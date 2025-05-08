Babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve başarılı 4. sınıf öğrencileri Darüşşafaka Giriş Sınavı’na katılım sağlayacak. Başarılı öğrenciler, tam burslu ve yatılı eğitim hakkı kazanacak. Peki; 2025 Darüşşafaka sınavı ne zaman, nasıl başvurulur? İşte başvuru detayları...

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 2025 yılı giriş sınavını 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirecek. Türkiye genelindeki 42 ilde eş zamanlı olarak yapılacak sınava, ilkokul 4. sınıf öğrencileri katılabilecek.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak’ta düzenlenecek.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 42 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gitmek için yapacakları ulaşım masrafına da Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokuluna 20 Mayıs Salı gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından 5. sınıftan başlayan tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim hakkı elde edecek.

DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

T.C. vatandaşı olması

Babasının ve/veya annesinin hayatta olmaması

Ailesinin maddi olanaklarının kolej düzeyinde eğitim alması için yeterli olmaması

2014 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?