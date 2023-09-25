Sarı beladan taksimetre oyunu: Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istedi

Turist çift o anları kayda aldı.
İstanbul'da tatil yapan turist çift, İstanbul Havalimanı'na Mecidiyeköy'den metroyla gitmek için 600 TL karşılığında anlaştı ve Eminönü'nden taksiye bindi. Taksimetre açmayan taksici ise turist çifti Mecidiyeköy'e getirdi ancak rakamı yetersiz bularak çiftten 900 lira istedi.
Turistlerden 900 lira istedi: Gerginlik çıktı
Bunun üzerine taksici ile turist çift arasında gerginlik yaşandı. Taksici ile tartışan turistler, çaresiz kalınca yanlarındaki 760 TL'yi taksiciye vererek araçtan indi. Turistler, taksi şoförüyle yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetti.
Turist o anları kayda aldı
Taksinin içerisinde yaşanan ücret gerginliği cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde sağ kolunun alçıda olduğu görülen taksicinin, İngilizce konuşarak turistlerden para istediği, turistlerin ise taksiciye tepki gösterdiği görülüyor. Taksicinin görüntülerde, "Hayır 600 lira değil. Niçin 600 lira ? Size söyledim paramı verin." dediği de duyuluyor.