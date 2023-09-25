Sarı beladan taksimetre oyunu: Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istedi

İstanbul’da bir taksi şoförünün taksimetre oyunu polise takıldı. Taksici, Halkalı’dan Bakırköy’e ve ardından Taksim’e götürdüğü turistlerden taksimetreyi açmayarak 3 bin 500 lira ücret talep etti. Bu ücretin çok olduğunu ve taksicinin kendilerini dolandırdığını düşünen turistler, polise şikayette bulundu. Yol ücretinin 600 lira tuttuğunu hesaplayan trafik ekipleri, taksiciye 4 bin 64 lira ceza yazdı ve aracı bağladı.