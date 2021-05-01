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Hayat Şehidin son sözleri yürekleri dağladı Şehit olmanın acısı karınca ısırığına benzer
AKTÜEL

Şehidin son sözleri yürekleri dağladı: Şehit olmanın acısı karınca ısırığına benzer

Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit düşen Müslüm Toprak’ın şehit düşmeden saatler önce ailesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki "Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa ’şehit’ olan kimsede ölüm acısını da o kadar duyar’’ sözleri yürekleri dağladı.

Haber Merkezi İHA
Şehidin son sözleri yürekleri dağladı: Şehit olmanın acısı karınca ısırığına benzer
Şehit Müslüm Toprak


Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen Pençe - Yıldırım Harekatı’nda 25 yaşındaki sözleşmeli er Müslüm Toprak şehit oldu. Şehidin Bağcılar’daki baba evine acı haber ulaştırıldı. Şehit Müslüm Toprak’ın harekatta şehit düşmeden saatler önce ailesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki son sözleri yürekleri dağladı.

  • Şehidin aile bireylerinin ifadesine göre, "Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa ’şehit’ olan kimsede ölüm acısını da o kadar duyar’’ şehidin son sözleri oldu.

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Aile yakınları da şehidin anısına son sözleriyle birlikte ’’Mekanın cennet olsun’’ paylaşımında bulundu.
Hakkari’de şehit düşen Müslüm Toprak’ın cenaze töreni, öğlen 14:00 gibi Kirazlı Mahallesi 1226. Sokak’ta bulunan adresinde gerçekleştirilecek. Cenaze namazı ikindi vaktine müteakip Ataköy 5. Kısım Camii’nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği’ne defnedilecek.

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