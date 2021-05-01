Şehidin son sözleri yürekleri dağladı: Şehit olmanın acısı karınca ısırığına benzer Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit düşen Müslüm Toprak’ın şehit düşmeden saatler önce ailesiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesindeki "Sizden birinizi karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa ’şehit’ olan kimsede ölüm acısını da o kadar duyar’’ sözleri yürekleri dağladı.

Haber Merkezi 01 Mayıs 2021, 09:16 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2021, 09:28 İHA