Shelby'nin Otomobili Rahmi M. Koç Müzesi'nde

Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Peaky Blinders dizi serisinin merakla beklenen filmi “Peaky Blinders: The Immortal Man” 20 Mart’ta izleyiciyle buluştu.
I. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’nin Birmingham şehrinde, savaşın travmasını yaşayan Tommy Shelby ve ailesinin hayatta kalma mücadelesini işleyen Peaky Blinders dizisi, karizmatik başrol karakterinin yanı sıra lüks dönem otomobilleriyle de dikkatleri çekti.
Dijital platformda yayınlanan film, 6 sezon süren dizide ikonik hale gelen klasik otomobilleri de hatırlatıyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen otomobiller Peaky Blinders hayranlarını ziyarete bekliyor.