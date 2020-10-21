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Sinan Çetin'in küçük oğlu da direksiyonda alkollü yakalandı: Büyük oğlu Rüzgar bir polisi şehit etmişti

Yönetmen Sinan Çetin’in küçük oğlu Orfeo Çetin, İstanbul Bebek’te alkollü araç kullanırken yakalandı. 1.45 promil alkollü çıkan Orfeo hakkında soruşturma başlatıldı. Çetin’in büyük oğlu Rüzgar da 2016 yılında alkollü araç kullanırken trafik kazası yapmış, bir polis memurunu şehit etmişti.

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Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin, geçtiğimiz günlerde Bebek'te alkollü araç kullanırken yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Çetin, Alman vatandaşı olduğunu, tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

  • Orfeo Çetin, 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Bebek'te bir eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldıklarını, eğlence sonrası mekandan ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin sadece bir gün cezaevinde kaldı
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Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin sadece bir gün cezaevinde kaldı

"Pişmanım, bir daha yapmayacağım"

1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen Çetin, arkadaşlarının arasında en az alkolü kendisi aldığı için aracını kullandığını, 03.00 sıralarında Ulus yeni yol girişinde trafik polislerince durdurulduğunu söyledi. Kendisini iyi hissettiği için direkisyon başına geçtiğini ifade eden Çetin, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Benden başka aracı kullanacak kimse olmadığından, kendimi gerçekten iyi hissettiğimden direksiyon başına geçtim. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım." dedi.

Rüzgar Çetin'e tekrar cezaevi yolu göründü
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Rüzgar Çetin'e tekrar cezaevi yolu göründü

Abisinin sabıkası kabarık

Sinan Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgar Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.

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