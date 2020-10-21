Sinan Çetin'in küçük oğlu da direksiyonda alkollü yakalandı: Büyük oğlu Rüzgar bir polisi şehit etmişti

Sinan Çetin'in küçük oğlu Orfeo Çetin, geçtiğimiz günlerde Bebek'te alkollü araç kullanırken yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında soruşturma başlatılan Çetin, Alman vatandaşı olduğunu, tatil yapmak amacıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Orfeo Çetin, 21 Ağustos günü arkadaşlarıyla Bebek'te bir eğlence mekanına gittiklerini, alkol aldıklarını, eğlence sonrası mekandan ayrılmak üzere yola çıktıklarını belirtti.

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"Pişmanım, bir daha yapmayacağım"

1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen Çetin, arkadaşlarının arasında en az alkolü kendisi aldığı için aracını kullandığını, 03.00 sıralarında Ulus yeni yol girişinde trafik polislerince durdurulduğunu söyledi. Kendisini iyi hissettiği için direkisyon başına geçtiğini ifade eden Çetin, "Bu kadar alkollü çıkacağımı bilsem araç kullanmazdım. Benden başka aracı kullanacak kimse olmadığından, kendimi gerçekten iyi hissettiğimden direksiyon başına geçtim. Pişmanım. Bir daha alkollü araç kullanmayacağım." dedi.

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Abisinin sabıkası kabarık

Sinan Çetin'in büyük oğlu Rüzgar Çetin, Beşiktaş'ta 29 Ocak 2016 gecesi, alkollü araç kullandığı için polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün hayatını kaybetmesine, diğer polis memuru Emre Tetik'in de ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Çetin, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Rüzgar Çetin, Temmuz 2006'daki kazada ise yine Beşiktaş'ta cipiyle takla atmıştı.

