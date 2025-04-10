Sinema ve dizi dünyasının ünlü isimleri gayrimenkul zengini çıktı: Kimler nerelerde yatırım yapıyor?

Necati Şaşmaz'dan Kenan İmirzalıoğlu'na, Emrah'tan Yıldız Tilbe'ye kadar birçok ünlü sanatçı sahip oldukları gayrimenkuller ile ağızları açık bıraktı.





"Kurtlar Vadisi" dizisiyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın olduğu, Ataşehir konutları projesinde 50 dairesi olduğu, Şişli Bomonti'de yer alan projede 18 rezidansı, 1 süpermarketi ve fazla sayıda arsası olduğu biliniyor.









20 yıldan fazla bir süredir sayısız projelerle ekranlara gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun gayrimenkullere yatırım yaptığı biliniyor. Özellikle eski yapıları restore etmeyi tercih eden ünlü oyuncunun Tekirdağ, Cihangir ve Tarlabaşı bölgelerinde de arsaları olduğu iddia ediliyor.









Kazandığı her kuruşu gayrimenkule yatıran bir diğer ünlü ise Yıldız Tilbe. Ünlü şarkıcının İzmir'de bir çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yapmış olduğu biliniyor.









İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla evi bulunduğu ve kira gelirinin ise aylık 10 milyon TL'ye ulaştığı iddia edilen Emrah'ın tam bir gayrimenkul zengini olduğunu öne sürülüyor. Ünlü şarkıcının, İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip olduğu biliniyor.



