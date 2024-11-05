"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin"