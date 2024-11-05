'Ankaralı Turgut' ismiyle tanınan Turgut Karataş, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Ünlü şarkıcının son hali sevenlerini üzmüştü. Maddi zorluklar yaşadığı da bilinen Ankaralı Turgut'tan bugün kahreden bir haber daha geldi. 61 yaşındaki Turgut'un entübe edildiği ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Ankaralı Turgut, 2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sanatçı son olarak, mide ağrısıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti.
'Durumu kritik'
Yardım toplanmıştı
Ankaralı Turgut, "1.5 aya yakın yattım 12-13 kilo verdim" diyerek, kanserin metastaz yaparak karaciğerine de yayıldığını açıklamıştı.Akıllı ilaç kullanması gerektiğini belirten isim, maddi durumunun el vermediğini söylemişti. Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve yardım toplanmıştı.
Çocuklarını evlatlıktan reddetti
Akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut, sosyal medyadan yayınladığı video ile çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.
- Ankaralı Turgut, çocuklarına tepki göstererek"27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin"demişti.
Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzmüştü
Kanserle mücadele edip 12-13 kilo veren Ankaralı Turgut'un son hali gündeme gelmişti. Şarkıcı Gülben Ergen, Ankaralı Turgut'un son halini paylaşarak şunları kaydetmişti:
- "Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz."
Ankaralı Turgut kimdir?
1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ankaralı Turgut, müzik yaşamına henüz 12 yaşındayken köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Bağlama ve darbuka çalan Ankaralı Turgut, amatör olarak çeşitli albümler çıkardı. 1994 yılında İstanbul'a giden Ankaralı Turgut, Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli eserini tiye aldığı albümüyle ün kazandı böylece Ankaralı Turgut şarkıları ülke çapında bilinir hale geldi. Ankaralı Turgut'un beş çocuğu bulunuyor.