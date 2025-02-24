Şule Yüksel Şenler Kültür Günleri başladı

Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik 5 gün sürecek. Müzikaller, sergiler, kitap fuarı, atölyeler, tiyatro gösterileri ve söyleşilerin yapılacağı etkinliklerin tamamı ücretsiz. 33 yayınevinin katıldığı fuarda, Hayati İnanç, Nurullah Genç, Fatma Bayram, Hüseyin Toy, Zekeriya Efiloğlu, gibi yazarlar söyleşi ve imza günleri düzenleyecek.