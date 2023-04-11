Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan EYT’lilere özel emeklilikte yazlıkta takılanlara büyük fırsat

“Sur Yapı Tatil Evleri’nden alınacak tapulu devre mülkler kira getirisi potansiyeliyle tatilden para kazanma imkânı da oluşturacak. Devre mülk sahipleri ayrıca günden güne değerlenen tapulu bir mülk sahibi oldukları için yatırımlarını enflasyona karşı koruyabilecek ve değer artışından faydalanabilecek. Kısaca ‘Bir kez öde, ömür boyu kullan ve kazan’ diyoruz” açıklamasında bulundu. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da yer alan evlerin hem geniş balkonlu hem de aynı anda birçok kişinin konaklamasına imkân tanıyacak şekilde tasarlandığını anlatan Elmas, 1+1 evlerin 4 kişi, 2+1 evlerin 6 kişi, 3+1 evlerin ise 8 kişi kapasitesine sahip olduğunu belirterek “Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak”