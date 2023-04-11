Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan EYT’lilere özel emeklilikte yazlıkta takılanlara büyük fırsat

Sur Yapı Tatil Evleri
Gayrimenkul, perakende ve enerji sektörlerindeki 30 yılı aşkın deneyimini turizm sektörüne taşıyan Sur Yapı’nın ‘yeni nesil tatil’ anlayışıyla geliştirdiği Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da EYT’lilere özel ‘Emeklilikte Yazlıkta Takılın’ kampanyası başladı. Buna göre, yaz sezonu EYT’lilere özel 15 bin TL indirimle satışa sunuldu. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da başlattığımız yeni kampanya ile EYT kapsamında emekli olanlar yaz sezonunda ömür boyu tatil yapma imkanına 15 bin TL indirim avantajıyla sahip olacak” dedi.
Tapusu size ait devre mülkünüzü yaz sezonu için 80.000 TL peşinat, 1 yıl sonra 35.000 TL ara ödeme, aylık 4.800 TL taksitle, 24 ay vade farksız ödeyerek alın
Sur Yapı’dan öğretmenlere, sağlık çalışanlarına ve kamu personellerine özel indirim
'Bir kez öde, ömür boyu kullan ve kazan'
5 yıldızlı otel konforu
Ormana komşu
Aynı gün hem plaj hem kayak keyfi
Antalya’nın dört mevsim yaşayan ikliminin, Sur Yapı Tatil Evleri Antalya sakinlerine her mevsim birbirinden cazip aktivite olanakları sunduğunu anlatan Elmas, şöyle devam etti:
- “Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, eşsiz konumuyla aynı gün içinde hem sahilde denize girilebilme hem de kayak yapılabilme imkânı veriyor. Deniz, kum ve güneşin ötesinde sakinlerine her yönüyle doyasıya bir tatil vaat eden Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’da tarih ve kültür gezilerinden hoşlananlar günübirlik turlarla Olimpos'tan Sagalassos'a antik yolculuğa çıkıyor. Doğa severler Köprülü Kanyon’da rafting yapabiliyor, Salda Gölü’nde sakinliği hissediyor ve Düden Şelalesi’nin eşsiz manzarasının keyfini çıkarabiliyor. Sur Yapı Tatil Evleri Antalya’dan kolayca ulaşılabilen Saklıkent, Alanya Akdağ ve Isparta Davraz Kayak Merkezi ise devre mülk sakinlerine kayak, kızak, snowboard, kar raftingi gibi kış sporları alternatifleri sunuyor.”