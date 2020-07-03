Tarihin 100 Akı: 2012 yılında yayın hayatına başlayan Derin Tarih Dergisi'nin 100.sayısı bayilerde...

Nisan 2012’de “Tüm bildikleriniz tarih olacak” sloganıyla yayın hayatına başlayan Derin Tarih Dergisi, 1 Temmuz’da 100. sayısını yayınladı. Dergide, 100. Sayıya özel kapak tasarlayan Derin Tarih, “Tarihin 100 Akı” dosya konusuyla raflarda yerini aldı. En çok ses getiren makale ve köşe yazılarından seçme bölümler, yazar ve yayın kadrosundan, akademisyen, araştırmacı ve gazetecilerden 100. sayıya özel görüşler, ilk sayının hazırlık aşamasından bugüne Derin Tarih’in çıkış ve yayın hikayesi bu özel sayıda yer aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 100. sayıya özel görüş ve temennileri de sayının içeriğinde bulunuyor.

ÜNLÜ KALEMLERDEN GÖRÜŞLER

Derginin 100. sayısında, 99 sayının en çok ses getiren makale ve köşe yazılarından seçme bölümler, dergiyi bugüne taşıyan değerli yazar ve yayın kadrosundan, akademisyen, araştırmacı ve gazetecilerden 100. sayıya özel görüşler, ilk sayının hazırlık aşamasından bugüne Derin Tarih’in çıkış ve yayın hikâyesi yer alacak. Ayrıca ünlü kalemlerin 100. sayıya ilişkin görüşleri yer alacak. Ümit Meriç, Mahmud Erol Kılıç, Aykut Kazancıgil, Tuğrul İnançer, Mehmet İpşirli, Mustafa Kara, Yavuz Bülent Bakiler, Avni Özgürel, Rahîm Er, Mehmet Barlas, Mustafa Budak, İsmail Taşpınar, Adnan Demircan, Muharrem Kesik, Ahmet Uçar, Ekrem Buğra Ekinci, Nurhan Atasoy, Süleyman Seyfi Öğün, Nevzat Tarhan, Ahmet Ağırakça, Yavuz Bahadıroğlu, Uğur Derman, Mehmet Ali Beyhan, Ahmet Murat Özel, Selma Ersoy Argon, Savaş Barkçin, Fahameddin Başar, Suphi Saatçi ve Hilmi Aydın, görüşleri ile 100. sayı heyecanını paylaşıyor.

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Unutulmayanlar özel sayıda

Derin Tarih’in 100. sayısında unutulmayan yazılardan seçmeler yer alıyor.

İşte yazılarından bazıları:

* Hilafetin kaldırılmasına İslam dünyasının verdiği tepkiyi gösteren, ilk kez yayınlanan belgeler!

* Avram Galante’nin kaleminden, Sultan Abdülhamid ile Theodor Herzl arasındaki ilişkileri ve siyonizmin Osmanlı’dan toprak koparma macerasını konu edinen makalenin ilk kez Derin Tarih’te yayımlanan Türkçe tercümesi.

* Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu’nun tespitleriyle Arap isyanı efsanesinin perde arkası.

* Sahanın uzmanı Prof. Dr. Feridun Emecen’den Yavuz Sultan Selim’in Alevileri katlettiği bilgisinin yanlış olduğunu ispat eden kritik açıklamalar.

* Merhum Halil İnalcık’ın yakın dostu Halil Sahillioğlu’nu anlattığı hasret yüklü satırlar.

* Prof. Dr. İsmail Kara’nın kaleminden: “Sultan Abdülhamid Mızraklı İlmihal’i yasaklamış mıydı?”

* Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kalın’dan İslam-Batı ilişkilerine yeni bir bakış.

* Merhum Kemal Karpat’ın demokrasi tarihimizin kritik bir dönemine parmak bastığı özel röportajı.

* Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan’dan Sultan Abdülhamid dönemi istihbaratının bilinmeyenleri.