Tarihinde bir ilk olacak: TRT'nin Uluslararası Dijital Platformu yayın hayatına başlıyor

TRT’nin uluslararası dijital platformu yayın hayatına başlıyor. Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da katılacağı gecede ayrıca, sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer alacak.