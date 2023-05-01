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Hayat

Tarihinde bir ilk olacak: TRT'nin Uluslararası Dijital Platformu yayın hayatına başlıyor

TRT’nin merakla beklenen Uluslararası Dijital Platformu yayın hayatına başlıyor. TRT tarihinde bir ilk olacak olan proje için 2 Mayıs Salı günü Beykoz Kundura Fabrikası’nda görkemli bir tanıtım gecesi düzenlenecek. Gecede markanın ismi, logosu, içerikleri, platformun üyelik detayları ve yayın hayatına başlayacağı tarih de açıklanacak.

17:24 . 1/05/2023 Pazartesi
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TRT'den dev proje

TRT'den dev proje

TRT’nin uluslararası dijital platformu yayın hayatına başlıyor. Orijinal içeriklerle meraklıların karşısına çıkmaya hazırlanan uluslararası dijital platformda, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok içerik yer alacak.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da katılacağı gecede ayrıca, sanat, sinema, siyaset, spor, iş ve reklam dünyasından birçok ünlü isim de yer alacak.


Yayın hayatına geçmesiyle birlikte TRT uluslararası dijital platformunun, global dev rakiplerin olduğu sektörde ses getirecek farklı yapımlarla izleyicisiyle güçlü bir bağ kurması bekleniyor.




#TRT
#Uluslararası Dijital Platformu
#yayın
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