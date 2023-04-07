Teravih namazında tebessüm ettiren not: Bana dua edin de onunla evleneyim

Bütün cemaate dağıtılmak üzere koli koli su bırakan isimsiz bir vatandaş, sevdiği kişiyle yuva kurabilmek için camiye gelenlerden dua istedi.

Her bir bardak suyun üzerine tek tek, "Bana dua edin de onunla evleneyim" yazılı notu bırakan vatandaşın isteği, camii imamlarından Ali Haydar Mehmetalioğlu'nun da dikkatini çekti.





Mehmetalioğlu Hoca, teravih namazının ardından ettiği duaya bu kişiyi de kattı ve 'Allah'ım hayırlıysa bu iki kişinin evlenmesini nasip eyle' diyerek niyazda bulundu.





Cemaat de bu duaya hep bir ağızdan 'amin' diyerek karşılık verdi.



