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Hayat

Teravih namazında tebessüm ettiren not: Bana dua edin de onunla evleneyim

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Camii'nde hatimle kılınan teravih namazı sırasında ortaya çıkan bir not hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Selman Ağrıkan
Selman Ağrıkan
10:51 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yavuz Sultan Selim Camii.

Yavuz Sultan Selim Camii.

Bütün cemaate dağıtılmak üzere koli koli su bırakan isimsiz bir vatandaş, sevdiği kişiyle yuva kurabilmek için camiye gelenlerden dua istedi.

Her bir bardak suyun üzerine tek tek, "Bana dua edin de onunla evleneyim" yazılı notu bırakan vatandaşın isteği, camii imamlarından Ali Haydar Mehmetalioğlu'nun da dikkatini çekti.


Mehmetalioğlu Hoca, teravih namazının ardından ettiği duaya bu kişiyi de kattı ve 'Allah'ım hayırlıysa bu iki kişinin evlenmesini nasip eyle' diyerek niyazda bulundu.


Cemaat de bu duaya hep bir ağızdan 'amin' diyerek karşılık verdi.


Camideki kadınlar bölümüne de aynı notun bulunduğu suların bırakıldığı görüldü.
#İstanbul
#Teravih
#Yavuz Sultan Selim Camii
2 saat önce
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