Termometrelerde 48 dereceyi gösterdi: Sokaklar ve caddeler boş kaldı

Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Adana'da, kent sakinleri gölgelik alanları tercih etti. Şehir merkezindeki parklarda dinlenenler, buralardaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

MERSİN'DE NEM ORANI YÜZDE 64

Mersin'de de bazı merkez ilçelerde 44 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 64'e ulaşan nem oranı yaşamı olumsuz etkiledi. Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezindeki sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kıyı şeridinde vakit geçiren vatandaşlar, ağaçların altında ve kameriyelerde güneşten korunmaya çalıştı.

HATAY

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor. Antakya ilçesinde öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar dolayısıyla vatandaşların dışarı çıkmadığı gözlendi. Konteyner kentlerde kalan depremzedeler de serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçiriyor.

OSMANİYE