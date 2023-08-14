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Hayat

Termometrelerde 48 dereceyi gösterdi: Sokaklar ve caddeler boş kaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 40 dereceyi geçen hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi. Termometrelerde Osmaniye'de 48, Adana'da 45 dereceyi gösterirken sokaklar ve caddelerde ise boş kaldı.

16:45 . 14/08/2023 Pazartesi
DHA
Sıcak hava nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Sıcak hava nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı Adana'da, kent sakinleri gölgelik alanları tercih etti. Şehir merkezindeki parklarda dinlenenler, buralardaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

MERSİN'DE NEM ORANI YÜZDE 64

Mersin'de de bazı merkez ilçelerde 44 derece ölçülen hava sıcaklığı ve yüzde 64'e ulaşan nem oranı yaşamı olumsuz etkiledi. Bunaltıcı hava nedeniyle kent merkezindeki sahil ve meydanlarda sakinlik gözlendi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kıyı şeridinde vakit geçiren vatandaşlar, ağaçların altında ve kameriyelerde güneşten korunmaya çalıştı.

HATAY

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor. Antakya ilçesinde öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar dolayısıyla vatandaşların dışarı çıkmadığı gözlendi. Konteyner kentlerde kalan depremzedeler de serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçiriyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de öğle saatlerinde sıcaklık 45 dereceye kadar yükseldi. Caddelerde bulunan termometreler 48 dereceyi gösterirken, aşırı sıcak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkan kent sakinleri ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

#Adana
#Mersin
#Hatay
32 dakika önce
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