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Tıp çare olamadı: Kolu şişen ve vücudunu yaralar saran kadının hayatı kabusa döndü

Tıp çare olamadı: Kolu şişen ve vücudunu yaralar saran kadının hayatı kabusa döndü

13:496/05/2025, Salı
IHA
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Tedavi olmak isteyen Şadiye Açin'in durumu her geçen gün kötüye gidiyor.
Tedavi olmak isteyen Şadiye Açin'in durumu her geçen gün kötüye gidiyor.

Adana'da 4 çocuk annesi Şadiye Açin'in 8 yıl önce başlayan rahatsızlığı nedeniyle kolu şişerken, vücudunda oluşan iyileşmeyen yaralar da hayatını kabusa çevirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi 65 yaşındaki Şadiye Açin'in, 8 yıl önce kolunda ağrılar başladı.


Ağrılarla birlikte kolu şişmeye başlayan Açin, o dönem gittiği doktorlardan bir çözüm bulamadı.


İmkansızlıklar nedeniyle en son 3 yıl önce Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Açin'e, kolunun kesilmesi gerektiği söylendi.


DURUMU GİTTİKÇE KÖTÜLEŞTİ

4 çocuk annesi, vücudunda benzer yaralar çıktığı için bu durumu kabul etmedi. Her geçen gün durumu kötüleşen Açin, tedavisi için yardım bekliyor.


Ağrı kesicilerle yaşadığı zorlukları atlatmaya çalıştığını belirten Şadiye Açin, "3 yıldır kolum bu şekilde. Balcalı Hastanesi'ne gittik, kolunu keselim dediler. Ona ben izin vermedim. Göğsümde var, kolumu alınca bir şey değişmeyecekti. Benim tek isteğim detaylı bir şekilde kolum incelenerek hastalığın tanısı konularak tedavi görmek istiyorum." dedi.

Yusuf Açin ve Şadiye Açin




"KOLUNU KESELİM DEDİLER, İZİN VERMEDİK"

Günlük yevmiyeli işlerde çalışan eşi Yusuf Açin ise 8 yıl önce eşinin kolunda oluşan ödem ile hastaneye gittiklerini tahliller sonrasında kendilerine net bir açıklama yapılmadığını ileri sürdü.


Son 3 yıldır ağrı kesiciler ve komşularının yardımı ile eşine baktıklarını anlatan Açin, "8 yıldır en son söylenen 'hastayı buraya getirmeyin, kolunu keselim' dediler ona da biz izin vermedik. Tek isteğimiz büyüklerimizden eşimin acı çekmesini önlemek ve tedavisi." diye konuştu.


"ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"

Çifte destek olan komşularından Hatice Çalışkan ise "Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ev sahibi sağ olsun yardımcı olur, bazen kira bile almaz. Bizler zaman zaman yanına gelip yardımcı oluyoruz. Düşüyor, dengesini kaybediyor, zor günler geçiriyor." ifadelerini kullandı.



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