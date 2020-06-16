Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapınca uzlaştılar

Milletin 152 yıllık şefkatli eli: Türk Kızılay Çanakkale ruhunu yeniden canlanıyor

Çanakkale Zaferi'nde o günkü adıyla Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak çok önemli görevler üstlenen Türk Kızılay, 152 yıldır tüm coğrafyalarda milletin şefkatli eli oldu. Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında bu büyük destanın yazıldığı topraklarda anlamlı bir imza atan Kızılay, Ağadere Mecruhin Hastanesi Şehitliği'nin bulunduğu alanı müzeye çevirerek 'İki Hilal, Tek İstikbal' isimli bir sergi gerçekleştirdi.

