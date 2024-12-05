Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Türk siyasi tarihinin önemli kaynak eserlerinden 'Ülkücü Hareket' yeniden raflarda: 9 cilt halinde yeniden basıldı

Türk siyasi tarihinin önemli kaynak eserlerinden 'Ülkücü Hareket' yeniden raflarda: 9 cilt halinde yeniden basıldı

11:285/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Yeni baskıda, hareketle ilgili daha önce yayımlanmamış çok sayıda yazı, makale ve fotoğraf ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
Yeni baskıda, hareketle ilgili daha önce yayımlanmamış çok sayıda yazı, makale ve fotoğraf ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur'un kaleme aldığı ve Türk siyasi tarihinin önemli kaynak eserlerinden "Ülkücü Hareket", kapsamı genişletilerek 9 cilt halinde yeniden basılıyor. Eser, 1948'den 1980'e uzanan dönemde hareketin siyasi, ideolojik ve toplumsal boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Dündar Taşer, Galip Erdem, Seyyid Ahmed Arvasi ve Gün Sazak gibi hareketin önemli isimlerinin yaşamları ve mücadelelerini de detaylı olarak inceliyor.

İlk kez 1999'da 6 cilt olarak yayımlanan ve MHP ile Ülkücü Hareket konusunda başvuru kaynağı niteliğindeki eser, zenginleştirilmiş içeriğiyle okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni baskıda, hareketle ilgili daha önce yayımlanmamış çok sayıda yazı, makale ve fotoğraf ilk kez gün yüzüne çıkıyor.

Polietika Yayınları tarafından basılan eserin ciltleri şu başlıklardan oluşuyor:

CKMP'den MHP'ye (1. Cilt)

Tabutluktan İhtilale Sürgünden Siyasete (2. Cilt)

Milliyetçi Hareketin Tarihi (3. Cilt)

Ülkücü Gençlik Kuruluşları ve Tarihi (4. Cilt)

Komplolar-Suçlamalar-Provokasyonlar (5. Cilt)

Eğitim ve Teşkilat (6. Cilt)

Yayın Organları-Başyazılar-Hergün Yazıları (7. Cilt)

Ülkücülük (8. Cilt)

Portreler (9. Cilt)

Eser, 1948'den 1980'e uzanan dönemde hareketin siyasi, ideolojik ve toplumsal boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Dündar Taşer, Galip Erdem, Seyyid Ahmed Arvasi ve Gün Sazak gibi hareketin önemli isimlerinin yaşamları ve mücadelelerini de detaylı olarak inceliyor.

#Hakkı Öznur
#Ülkücü Hareket
#MHP

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!