Türk siyasi tarihinin önemli kaynak eserlerinden 'Ülkücü Hareket' yeniden raflarda: 9 cilt halinde yeniden basıldı

İlk kez 1999'da 6 cilt olarak yayımlanan ve MHP ile Ülkücü Hareket konusunda başvuru kaynağı niteliğindeki eser, zenginleştirilmiş içeriğiyle okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni baskıda, hareketle ilgili daha önce yayımlanmamış çok sayıda yazı, makale ve fotoğraf ilk kez gün yüzüne çıkıyor.