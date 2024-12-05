Türk siyasi tarihinin önemli kaynak eserlerinden 'Ülkücü Hareket' yeniden raflarda: 9 cilt halinde yeniden basıldı

Araştırmacı-Yazar Hakkı Öznur'un kaleme aldığı ve Türk siyasi tarihinin önemli kaynak eserlerinden "Ülkücü Hareket", kapsamı genişletilerek 9 cilt halinde yeniden basılıyor. Eser, 1948'den 1980'e uzanan dönemde hareketin siyasi, ideolojik ve toplumsal boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Dündar Taşer, Galip Erdem, Seyyid Ahmed Arvasi ve Gün Sazak gibi hareketin önemli isimlerinin yaşamları ve mücadelelerini de detaylı olarak inceliyor.
İlk kez 1999'da 6 cilt olarak yayımlanan ve MHP ile Ülkücü Hareket konusunda başvuru kaynağı niteliğindeki eser, zenginleştirilmiş içeriğiyle okuyucuyla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni baskıda, hareketle ilgili daha önce yayımlanmamış çok sayıda yazı, makale ve fotoğraf ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
CKMP'den MHP'ye (1. Cilt)
Tabutluktan İhtilale Sürgünden Siyasete (2. Cilt)
Milliyetçi Hareketin Tarihi (3. Cilt)
Ülkücü Gençlik Kuruluşları ve Tarihi (4. Cilt)
Komplolar-Suçlamalar-Provokasyonlar (5. Cilt)
Eğitim ve Teşkilat (6. Cilt)
Yayın Organları-Başyazılar-Hergün Yazıları (7. Cilt)
Ülkücülük (8. Cilt)
Portreler (9. Cilt)
Eser, 1948'den 1980'e uzanan dönemde hareketin siyasi, ideolojik ve toplumsal boyutlarını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Dündar Taşer, Galip Erdem, Seyyid Ahmed Arvasi ve Gün Sazak gibi hareketin önemli isimlerinin yaşamları ve mücadelelerini de detaylı olarak inceliyor.