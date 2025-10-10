Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Turkcell Superonline fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber

Turkcell Superonline fiber hızları katlıyor: 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit SüperFiber

16:2310/10/2025, الجمعة
Diğer
Sonraki haber
Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç.
Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç.

Türkiye’yi ışık hızında fiberle tanıştıran Turkcell, yüksek hızlı interneti yaygınlaştırmak için yepyeni bir kampanya hayata geçirdi. Turkcell Superonline fiber müşterileri 100 Megabit fiyatına, 1000 Megabit “SüperFiber” kullanacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji markası Turkcell, fiber interneti yaygınlaştırmak için başlattığı kampanya kapsamında 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit internet hizmeti sunuyor. Turkcell Superonline’ın mevcut ve yeni müşterileri; 6 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında 100 Megabit hızla aynı fiyata ışık hızında 1000 Megabit “SüperFiber” abonesi olabilecek.



“Müşterilerimiz 1000 Megabit ‘SüperFiber’ deneyimleyecek”

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç konuyla ilgili şunları söyledi:

“Turkcell olarak fiber yatırımlarımızla ülkemizin dijitalleşmesine katkı sağlıyor, ışık hızının yaygınlaşması için çalışıyoruz. Müşterilerimizin de yüksek hızları test etmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yeni kampanyamızla, 100 Megabit fiyatına 1000 Megabit ‘SüperFiber’ deneyimi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de Turkcell’lilerin güçlü fiber altyapımız üzerinden 1000 Megabit ve üzeri hızlara kolayca ulaşmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”


Turkcell Superonline fiber internet altyapısının bulunduğu illerde geçerli kampanyaya Turkcell uygulaması, superonline.net ve turkcell.com.tr adreslerinden başvuru yapılabildiği gibi 0532 532 00 00 numaralı çağrı merkezi aranılarak ya da Turkcell İletişim Merkezleri ziyaret edilerek de ‘SüperFiber’e geçiş yapılabiliyor.

#Turkcell
#Superonline
#Fiber
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?