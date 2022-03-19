Türkiye yaşlanıyor: 65 yaş ve üzeri nüfusumuz 5 yılda yüzde 24 artarak 8 milyon kişiyi aştı ​

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 24 artarak, geçen yıl 8 milyon 245 bin 124 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2016’da yüzde 8,3 iken, 2021’de yüzde 9,7’ye çıktı.

Yaşlı nüfusun 2021’de yüzde 44,3’ünü erkek nüfus, yüzde 55,7’sini kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2080’de yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

ÇOĞU 65-74 YAŞ

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2021’de yüzde 64,7’sinin 65-74 yaş grubunda yer aldığı belirlendi. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hızla artış gösterdi. Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma, sağlıkta kaydedilen gelişmeler, yaşam standartları ve yaşam süresinin artmasıyla yaş yapısı şekil değiştirdi.

Arşiv

Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke, yüzde 34,3 ile Monako, yüzde 28,8 ile Japonya ve yüzde 22,8 ile İtalya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 68. sırada.

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EN FAZLA SİNOP’TA

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021’de yüzde 20,1 ile Sinop; en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Hanelerin yüzde 24,1’inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü. Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2021’de yüzde 49,3 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 56,2 oldu.

OKURYAZARLAR ARTTI

Yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 2016’da yüzde 20,8 iken 2020’de yüzde 15,6’ya düştü. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2016’da Türkiye geneli için yüzde 21,2 iken 2020’de yüzde 21,9 oldu.

Bu oran, yaşlı nüfus için 2016’da yüzde 16 iken 2020’de yüzde 16,7’ya çıktı. Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2016’da yüzde 8,8 iken bu oran 2021 yılında yüzde 32,5’e yükseldi.

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