Hayat Türkücü İsmail Türütün acı günü
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Türkücü İsmail Türüt'ün acı günü

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün 38 yaşındaki yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkücü İsmail Türütün acı günü
İsmail Türüt

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.

İnşaat sahibi N.K'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı.

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