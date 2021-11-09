Türkücü İsmail Türüt'ün acı günü

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Karabağ Zaferi Ankara’da kutlandı

İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’ın elde ettiği zaferin yıl dönümü, Ankara’da “Bu zafer hepimizin ortak zaferi” başlıklı bir etkinlikle kutlandı. Bakü Uluslararası Çokkültürlülük Merkezi ile Ankara Azerbaycan Kültür ve Sanat Derneği tarafından ortak düzenlenen etkinlikte, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ölümsüzlüğüne vurgu yapıldı.