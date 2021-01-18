Üç yaşındaki Kangal köpeği kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emziriyor

Gaziantep Islahiye Kalaycık Mahallesi’nde Mesut Karakuş’a ait koyunlara bekçilik yapan dişi Kangal köpeği ‘Lassi’, 25 gün önce 12 yavru dünyaya getirdi. Lassi, kendi yavrularının yanı sıra annesi ölen kuzuyu da emzirmeye başladı. Kangal köpeğinin, 12 yavrusuyla birlikte kuzuya da annelik yapması, görenleri şaşırtıyor.

20 yıldır besicilik yapan ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Mesut Karakuş, "Kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emzirdiğini görünce çok şaşırdım, Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu bu şekilde anlamış olduk. Biz kuzuya takviye olarak süt veriyoruz ama o yine de aç kaldığı zaman köpekten süt emiyor" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis: Sivas'a gelen birinin ilk uğramak isteyeceği yer olacak