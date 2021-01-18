Hayat Üç yaşındaki Kangal köpeği kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emziriyor
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Üç yaşındaki Kangal köpeği kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emziriyor

Üç yaşındaki Kangal köpeği kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emziriyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 3 yaşındaki dişi Kangal köpeği ‘Lassi', kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emziriyor.

Haber Merkezi DHA
Kangal köpeği minik kuzuyu böyle emziriyor.
Kangal köpeği minik kuzuyu böyle emziriyor.

Gaziantep Islahiye Kalaycık Mahallesi’nde Mesut Karakuş’a ait koyunlara bekçilik yapan dişi Kangal köpeği ‘Lassi’, 25 gün önce 12 yavru dünyaya getirdi. Lassi, kendi yavrularının yanı sıra annesi ölen kuzuyu da emzirmeye başladı. Kangal köpeğinin, 12 yavrusuyla birlikte kuzuya da annelik yapması, görenleri şaşırtıyor.

20 yıldır besicilik yapan ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını anlatan Mesut Karakuş, "Kangal köpeğinin kendi yavrularıyla birlikte annesi ölen kuzuyu da emzirdiğini görünce çok şaşırdım, Kangal köpeklerinin içgüdüsel olarak diğer köpeklerden farklı olduğunu bu şekilde anlamış olduk. Biz kuzuya takviye olarak süt veriyoruz ama o yine de aç kaldığı zaman köpekten süt emiyor" dedi.

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GÜNDEM
Kangal köpekleri için 7 milyon liralık yeni tesis: Sivas'a gelen birinin ilk uğramak isteyeceği yer olacak

Sahibinin gurur kaynağı: Kangal köpekleri
FOTOĞRAF 10
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Türk çoban köpekleri olup Asya Çoban Köpeği ailesinden olan Kangallar Anadolu'ya Oğuz Türkleri'nin 250 yıllık göçleri sırasında getirilmişler.
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Oğuz Türkleri, Kangalları hayvan sürülerinin ve kendi yaşam alanlarının korunmasında kullanmışlar. Hem sadık hem zeki hem de çok güçlü olmaları Kangalları vazgeçilmez kılıyor..
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Üç yüz koyunluk bir sürünün bütün hayvanlarını tanıyan kangallar sürüye başka hayvanların karışmasına izin vermez. Yani koku alma kabiliyeti o kadar harikadır...
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Kangalların bir diğer harika özelliği de hiç kuşkusuz zekaları. Sahibinin yüz ifadesinden, ses tonundan pek çok duyguyu, düşünceyi anlarlar.
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Bütün bu özelliklerinin yanında, yemek konusunda da oldukça tevazu sahibidirler. Sahibi önüne ne koyarsa yer.
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Kangal köpekler ortalama on iki - on üç yıl yaşarlar. Sıcaklığa, soğuğa dayanıklı, bozkırın sert iklimine alışık olan bu hayvanlar nemli sıcaktan pek hoşlanmazlar.
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On yedinci yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde kangal köpeklerinden bahseder. Ve bu köpekleri “aslan kadar kuvvetli” diye tarif eder.
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Kangallar gerçekten de aslan kadar kuvvetlidir. Sürüye saldıran kurtlara hiç korkmadan kafa tutan bu köpekler çok sayıda kurt ve diğer vahşi hayvanı telef etmeleri ile meşhurdur. Sürüsünde Kangal olan çobanlar bu güçten aldıkları güvenle dağlarda korkusuzca dolaşmanın keyfini sürerler.
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Kurt boğmuş bir Kangalın sahibi çok itibar görür ve bundan çok gurur duyar.
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Facebook’ta kangal köpekleri üzerine açılmış çok sayıda sayfa var. Bu sayfalarda Kangal sahipleri en sadık dostlarının maharet ve güçlerini gösteren fotoğraf paylaşıyorlar.
Sahibinin gurur kaynağı: Kangal köpekleri

Türk çoban köpekleri olup Asya Çoban Köpeği ailesinden olan Kangallar Anadolu'ya Oğuz Türkleri'nin 250 yıllık göçleri sırasında getirilmişler. Oğuz Türkleri, Kangalları hayvan sürülerinin ve kendi yaşam alanlarının korunmasında kullanmışlar. Hem sadık hem zeki hem de çok güçlü olmaları Kangalları vazgeçilmez kılıyor..


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