Uğur Işılak 'Son numaraları' diyerek '28 Mayıs zaferi'ni müjdeledi: Yeniden seçeceğiz biiznillah

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaklarını belirtirken seçmenini de bu doğrultuda yönlendirdi. Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunan muhalif taraftarları, Oğan'ın açıklamasıyla linç edilecekler listesine bir kişiyi daha ekledi. Usta söz sanatçısı ve halk ozanı Uğur Işılak,

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaklarını belirtirken seçmenini de bu doğrultuda yönlendirdi. Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunan muhalif taraftarları, Oğan'ın açıklamasıyla linç edilecekler listesine bir kişiyi daha ekledi. Usta söz sanatçısı ve halk ozanı Uğur Işılak,

"Bu nasıl bir dil, bu nasıl bir cüret, bu nasıl bir terbiyesizlik? Siyasi tarih, böyle aşağılık bir üsluba şahit olmamıştır." diyen Işılak, Twitter hesabından yaptığı tepki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: