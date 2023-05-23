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Uğur Işılak 'Son numaraları' diyerek '28 Mayıs zaferi'ni müjdeledi: Yeniden seçeceğiz biiznillah

İkinci tura kalan seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a muhalif kanaldan ağza alınmayacak hakaretler geldi. Usta sanatçı Uğur Işılak sosyal medya hesabından konuyu belirtmeksizin sert tepki gösterdi. Işılak, 28 Mayıs zaferini işaret etti.

18:25 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Uğur Işılak.

Arşiv - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Uğur Işılak.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olacaklarını belirtirken seçmenini de bu doğrultuda yönlendirdi. Cumhur İttifakı'na oy veren vatandaşlara ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulunan muhalif taraftarları, Oğan'ın açıklamasıyla linç edilecekler listesine bir kişiyi daha ekledi. Usta söz sanatçısı ve halk ozanı Uğur Işılak,
"Siyasi tarih, böyle aşağılık üsluba şahit olmamıştı"
şeklinde sert tepki göstererek 28 Mayıs sonrası zafere dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANIMIZI YENİDEN SEÇECEĞİZ BİİZNİLLAH"

"Bu nasıl bir dil, bu nasıl bir cüret, bu nasıl bir terbiyesizlik? Siyasi tarih, böyle aşağılık bir üsluba şahit olmamıştır." diyen Işılak, Twitter hesabından yaptığı tepki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Duruşla, fikirle halk nezdinde itibar ve desteği kaybedenlerin son numarası, terbiyesizlik yapıp sinir uçlarına dokunarak infial uyandırmaktır. Bu millet bu numarayı yemez.
Sükunet ve büyük bir vakarla 28 mayısta Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz biiznillah."



#Uğur Işılak
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Sinan Oğan
33 dakika önce
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