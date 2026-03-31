Ümraniye Bilim Merkezi gençlerin yenilikçi projeleriyle TUA Astro Hackathon'a ev sahipliğiyaptı

12:5031/03/2026, Salı
Bu yıl ilk kez düzenlenen Astro Hackathon, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir organizasyon olarak dikkat çekti.
Türkiye Uzay Ajansı (TUA) öncülüğünde, TÜMMİAD ve Valentura iş birliğiyle, Ümraniye Belediyesi sponsorluğunda hayata geçirilen TUA Astro Hackathon’un İstanbul Ümraniye etabı, Bilim Ümraniye ev sahipliğinde büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Teknoloji ve uzay bilimlerine ilgi duyan gençleri bir araya getiren etkinlik, yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

50 şehir için planlanan organizasyon, 42 şehirde düzenlenen 43 yarışma ile ülke çapında önemli bir etki oluştururken, İstanbul Anadolu Yakası ayağına Ümraniye ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin Milli Uzay Hamlesi kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda düzenlenen hackathonda, katılımcılar uzay ve teknoloji odaklı kritik problem başlıkları üzerinde çalıştı. Ay yüzeyi için otonom rota optimizasyonu, haberleşme uyduları için yenilikçi radyasyon kalkanı tasarımı, BKZS için sinyal doğrulama ve anti-spoofing sistemleri, uzay limanı lojistik ve çevresel etki simülasyonu gibi başlıkların yanı sıra; güneş fırtınaları erken uyarı ağı geliştirilmesi, yörünge temizliği kapsamında uzay çöpü takip ve çarpışma analizi modeli, uzay sanayisi ekosistem eşleştirme platformu (B2B), afet yönetiminde yerli uydu verisi ve yapay zekâ entegrasyonu, kapalı döngü uzay tarımı yaşam destek sistemleri ve derin uzay iletişiminde veri sıkıştırma algoritmaları gibi ileri düzey konular ele alındı.

Toplam 27 takım ve 105 katılımcının yer aldığı etkinlikte, gençler 48 saat boyunca yoğun bir tempoyla projelerini geliştirdi. Katılımcılar, mentör desteğiyle fikirlerini olgunlaştırırken hem teknik becerilerini geliştirme hem de ekip çalışması ve disiplinler arası iş birliği deneyimi kazanma fırsatı buldu. Sürecin sonunda finale kalan takımlar, projelerini jüri üyelerine sunarak değerlendirmeye alındı.

Büyük heyecana sahne olan ödül töreninde, jüri değerlendirmesi sonucunda en başarılı projeler ödüllendirildi. TUA Astro Hackathon 2026 İstanbul Ümraniye etabının şampiyonu CipCop takımı oldu. Yenilikçi yaklaşımları ve güçlü ekip çalışmalarıyla öne çıkan takım, organizasyonun en başarılı projesine imza attı.

Gençlerin bilim, teknoloji ve uzay alanlarına olan ilgisini artıran bu tür organizasyonlar, Türkiye’nin gelecekteki teknoloji liderlerinin yetişmesine katkı sunuyor. Ümraniye Belediyesi ise gençlerin potansiyelini ortaya çıkaracak projelere ve etkinliklere destek vermeyi sürdürüyor.

