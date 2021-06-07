Hayat Usta şair ve yazar Abdurrahim Karakoç vefatının 9uncu yılında kabri başında dualarla anıldı
KÜLTÜR SANAT

Usta şair ve yazar Abdurrahim Karakoç vefatının 9'uncu yılında kabri başında dualarla anıldı

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının 9'uncu yılında mezarı başında

anma programı düzenlendi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bu topraklarda bu millet yaşamaya devam ettikçe, o da bu topraklarda duyguları ve düşünceleriyle yaşamaya, var olmaya devam edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Usta şair ve yazar Abdurrahim Karakoç vefatının 9uncu yılında kabri başında dualarla anıldı
Karakoç'un oğlu AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, anma programına katılanlara teşekkür etti.

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un Bağlum mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karakoç'un bu toprakların yetiştirdiği çok özel, çok müstesna bir ozan ve bir şair olduğunu söyledi.

"Bu toprakların derdi ile dertlenirdi"

Karakoç'un ömrü boyunca hep inandığını söylediğini, yazdığını ve inandığı gibi yaşadığını belirten Şahin, "Milletimizin hislerinin tercümanı oldu, sevincimizin, sevgimizin ve öfkemizin tercümanı oldu. Hepimizin hayatında bir Abdurrahim Karakoç şiirinin ve mısrasının yeri vardır.

Bunun için de bu millet onu çok sevdi, her kesimden, her dünya görüşünden insanlar onu çok sevdi. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip oldu, çok büyük bir vatanseverdi. Kendini bu topraklara adamış, bu toprakların derdi ile dertlenen, bu toprakların insanının derdi ile dertlenen ve sevinciyle sevinen bir isimdi" diye konuştu.

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"Fikirleri, mısraları, bizlerle beraber yaşamaya devam ediyor"

Abdurrahim Karakoç şiirlerinin ve mısralarının bestelenerek türkü, marş olduğunu anımsatan AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Bundan 9 yıl önce kendisini ebediyete uğurladık. Ancak fikirleri, düşüncüleri, mısraları, duyguları ve düşünceleri bizlerle beraber yaşamaya devam ediyor. Bu topraklarda bu millet yaşamaya devam ettikçe, ilelebet yaşadıkça o da bu topraklarda duyguları ve düşünceleriyle yaşamaya, var olmaya devam edecek." dedi.
  • Karakoç'un oğlu AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, anma programına katılanlara teşekkür etti.

Anma programına, usta şairin yakınları, sevenleri, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, müzisyen Hasan Sağındık da katıldı.

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