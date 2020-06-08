Besmele ile şiire başladım: Abdürrahim Karakoç vefatının sekizinci yılında yad edildi

Türk şiirine kazandırdığı “Mihriban”, “İsyanlı Sükut”, “Hak Yol İslam Yazacağız”, “Gel Gayrı”, “Hasan’a Mektuplar”, “Vur Emri” ve “Omuzumda Sevda Yükü” adlı eserleriyle tanınan şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 8. yılında yad edildi. Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, yaşam hikayesini ise şöyle anlatmıştı: “Ebedi kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine, 7 Nisan 1932’de dünyaya gelmişim. Çocukluğum şöyle böyle geçti. Kıt imkanlara, kıtlık yıllarına rağmen hala o günleri özlerim. Birçok kimseye o yılları anlatsam, ‘Özlenecek nesi var?’ diyebilir ama ben hep çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç, şiir yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olmayışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Ben de avareydim. Boşluğumu şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle şiire başlayanlar yalnızlıktan, yardımsızlıktan dökülüp gitti.”

EROĞLU MİHRİBAN’I ÜNLÜ YAPTI

2000 yılında kendisiyle yaptığım bir söyleşi de şiire Besmele’yle başladığını söylemiş ve en ünlü şiiri Mihriban için de şunları anlatmıştı: “Musa Eroğlu’nun kızı bir vesileyle Mihriban şiirimi görmüş ve babasına götürmüş. Babasına şiiri bestelemesi için ısrar etmiş. Eroğlu da, kızının ısrarları üzerine şiiri almış ve o gece sabaha kadar okuyup, daha sonra da besteyi yapmış.” Mihriban’ın bir dönem pek çok şarkıcı tarafından okunduğunu da hatırlatan Karakoç, müzisyenlerin şairlerle halk arasında bir nevi aracılar olduğunu ifade etmiş ve eklemişti: “Bu yüzden şiirlerimin bestelenmesi çok hoşuma gidiyor.”

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İDAMLA YARGILANDI

Karakoç’un 1970’li yıllarda “Hak Yol İslam Yazacağız” adlı şiiri ilahi olarak bestelendi ve bu şiir yüzünden idamla yargılandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakoç, 7 Haziran 2012’de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde vefat etti. Bağlum Mezarlığı’nda Şeyh Abdülhakim Arvasi Türbesi’nin yanına defnedildi. Karakoç kendisini bir şiirinde şöyle tanıtmıştı: “İman kaynağımdır, tevhid havuzum/ İslam’ın dışında arama beni/ Muhammed-ül Emin tek kılavuzum/ Putların peşinde arama beni/ Hak kelâm duyduğum kitap Kur’an’dır/ Başka yok! Uyduğum kitap Kur’an’dır/ Dolduğum, doyduğum kitap Kur’an’dır/ Beşerin ‘boş’unda arama beni.”

ŞİİRİ HALK YAŞATIR

Şiiri yaşatanın halk olduğuna inandığını belirten Karakoç, “Yunus Emre’nin, Karacaoğlan’ın, Köroğlu’nun, şiirleri gibi benim şiirlerim de halkın dilinden nesilden nesile aktarılacaktır” demişti.