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Uyuşturucu 25 yaşındaki genç kızın sonu oldu

Uyuşturucu 25 yaşındaki genç kızın sonu oldu

15:4116/03/2025, Pazar
DHA
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Gaziantep'te parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu (25) tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Gaziantep'te parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu (25) tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Gaziantep'te parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu (25) tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kanında aşırı dozda uyuşturucu bulunan ve şiddet gördüğü belirlenen Panoğlu'nun ölümün ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İbni Sina Mahallesi'nde 11 Mart günü parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu, çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan araştırmada eşi geçen yıl yıl ölen 1 çocuk annesi Nesrin Panoğlu'na yaklaşık bir aydır ailesinin ulaşamadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Nesrin Panoğlu, ağabeyine bir eve kilitlenerek şiddete maruz kaldığını, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yapmaya zorlandığını, kendisine bunları yapan kişinin Soner D. olduğunu söyledi. Ağabeyinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı.

Aşırı dozda uyuşturucu ve darp izi bulundu

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nesrin Panoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Panoğlu'nun yapılan ön otopsisinde kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teslim alan İsmail Panoğlu, kız kardeşinin bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Kız kardeşimden uzun süredir haber alamıyorduk. Salı günü polisler arayıp kardeşimin hastanede olduğunu söylediler. Yoğun bakımda tedavi görüyordu bugün de öldü. Kız kardeşimin ölümüne sebep olan herkesin tutuklanmasını istiyoruz. Kız kardeşimi günlerce eve hapsedip elini ayağını bağlayarak şiddet uygulayıp, uyuşturucu verip fuhuş yaptırmışlar. Kardeşimi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz" diye konuştu.



#Gaziantep
#Uyuşturucu
#Nesrin Panoğlu

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