Bakanlık geçit vermedi: Yılın iki ayında 8,1 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el konuldu

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, 8,1 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu. Söz konusu dönemde el konulan ticari eşya ve uyuşturucu maddelerin değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 63 arttı. Bu kapsamda 6,3 ton uyuşturucu madde yanında, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilogram değerli maden ile 326 lüks araca da el konuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini bu yıl da hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.
Gümrük muhafaza ekiplerince bu yılın iki ayında başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ocak-şubatta yürütülen operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla 8,1 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.