Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakanlık geçit vermedi: Yılın iki ayında 8,1 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el konuldu

Bakanlık geçit vermedi: Yılın iki ayında 8,1 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el konuldu

10:4216/03/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı yılın iki ayında 8,1 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi
Ticaret Bakanlığı yılın iki ayında 8,1 milyar liralık kaçakçılığa geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, 8,1 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu maddeye el koydu. Söz konusu dönemde el konulan ticari eşya ve uyuşturucu maddelerin değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 63 arttı. Bu kapsamda 6,3 ton uyuşturucu madde yanında, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilogram değerli maden ile 326 lüks araca da el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, yeni teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini bu yıl da hız kesmeden sürdürdüğü bildirildi.


Gümrük muhafaza ekiplerince bu yılın iki ayında başarılı operasyonlar gerçekleştirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Ocak-şubatta yürütülen operasyonlar neticesinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 63 artışla 8,1 milyar lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, el konulan eşya ve ürünlere ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:
"Operasyonlarda, 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilogram değerli maden, 326 lüks araç başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tıbbi malzemeye çok geniş bir yelpazede kaçak eşyaya el konuldu. Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın ve yasa dışı ticaretin hiçbir türüne geçit verilmiyor."


#Gümrük muhafaza ekipleri
#Ticaret Bakanlığı
#ticari eşya
#uyuşturucu madde

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hemşire alımı ne kadar? Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı diyetisyen, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri branş dağılımı belli oldu mu?