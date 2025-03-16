Bakanlık geçit vermedi: Yılın iki ayında 8,1 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el konuldu

"Operasyonlarda, 6,3 ton uyuşturucu madde, 31 ton tütün ve tütün mamulü, 400 kilogram değerli maden, 326 lüks araç başta olmak üzere canlı hayvandan elektronik eşyaya, tarihi eserden, tıbbi malzemeye çok geniş bir yelpazede kaçak eşyaya el konuldu. Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat birimlerince, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın ve yasa dışı ticaretin hiçbir türüne geçit verilmiyor."