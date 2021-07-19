Ekonomi Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak

Ticaret Bakanlığı, 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edeceğini duyurdu. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek.

Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

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