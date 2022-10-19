Uzmanlar uyardı: Antidepresanlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı

Uzmanlar, toplumda giderek artan antidepresan kullanımına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bütün toplumlarda psikiyatrik rahatsızlıkların giderek arttığını ve çeşitlendiğini ifade eden uzmanlar, “Depresyon toplumda en sık görülen psikiyatrik hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla sıklıkta görülür. 17-25 yaş aralığında görülme oranı daha da yüksektir. Depresyona kaygı bozukluklarını da eklediğimizde antidepresan ilaçların kullanımındaki artışı anlayabiliriz. Son yıllarda Covid-19 pandemisi ve yarattığı sosyoekonomik olumsuzlukların etkisiyle ruhsal hastalıklarda ciddi bir artış yaşanmaktadır. Klinik pratikte, ayaktan polikliniklere başvuruda ve yatış gerektiren hastalık tablolarında artış görülmektedir. Maalesef genç, ergen, ileri ve tüm yaş gruplarında bir artış mevcuttur.” dedi.

Yıldan yıla antidepresan kullanımı artıyor

Yapılan resmi açıklamalara göre ülkemizde 2019 yılında antidepresan satışlarının yaklaşık 50 milyon kutuyken bu satışın 2020’de 55 milyon, 2021’de ise 60 milyon kutuya dayandığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Antidepresan satışlarının artmasında Covid 19 pandemisi tüm dünyada önemli bir faktördür. Tüm dünyada yapılan araştırmalar, depresyon ve kaygı bozukluğu hastalıklarında 3-4 kat artış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan antidepresan grubu ilaçların satışlarında da artış var. Bizim ülkemizde de bu duruma paralel olarak böyle bir artış söz konusudur.” dedi.

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Antidepresanlar doktor kontrolünde kullanılmalıdır

Antidepresan kullanımının bir psikiyatri uzmanının doğru tanıyı koyması ve doktor kontrolünde kişinin hayatına girmesi gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Kişi kendi kendine etraftan duyarak antidepresan kullanımına başlamamalıdır. Uzman kontrolü olmadan antidepresan kullanmak ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Karaciğer ile ilgili problemler, kalp ritim sorunları, böbrek fonksiyonlarında sorunlar, kan tablosunda bozulmalar, duygudurum dalgalanmaları, hipomani-mani dediğimiz duygudurum yükselmesi yani iki uçlu duygudurum bozukluğu belirtileri ortaya çıkabilir.” uyarısında bulundu.

Antidepresan satışlarıyla ilgili olarak son yıllarda ciddi bir kontrol sistemi kurulduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Artık reçetesiz ilaç satılmıyor. Ancak reçetesiz alıp kullanan bireyler halen oluyor. Bu durumu tabii ki onaylamıyoruz. Antidepresan ilaçlar diğer tüm ilaçlar gibi olumlu etkilerinin yanında yan etkileri de bulunabilen ilaçlardır. Dolayısıyla mutlaka doktorun önerisiyle doktorun reçetesiyle kullanımına başlanmalı ve kullanım süresi boyunca da doktor, ilacın etkisi ve yan etkisini çok düzenli bir şekilde takip etmelidir.” dedi.

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Tek çözüm antidepresan değildir

“Kaygı bozuklukları ve depresyon için tek çözüm antidepresan değildir” diyen Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, Psikoterapi desteğinin de hastalığın şiddetine göre birincil tedavi yöntemi ya da ilaca ek olarak uygulanmasının tedavinin başarısını artırdığını, hastalığın tekrarlama riskini düşürdüğünü söyledi.

Değer verilen insanların kişinin hayatında olması önemli

Ruh sağlığı ve psikolojik iyi oluşun alınacak bazı önlemlerle mümkün olabileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Semra Baripoğlu, “Hayatınızda seçtiğiniz değer verdiğiniz insanların olması ve onlarla ilişkinizin olması, kendinize vakit ayırmanız ve sosyal hayatın canlı olması, gün ışığından yararlanmak, spor yapmak, sağlıklı beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek, oldukça önemlidir.” tavsiyesinde bulundu.

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