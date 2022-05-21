Hayat Yağ aldırma operasyonu geçiren şarkısı Alişan ölümden döndü
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Yağ aldırma operasyonu geçiren şarkısı Alişan ölümden döndü

Şarkıcı Alişan, yağ aldırma operasyonunda vücudunda kalıcı hasar oluştuğu iddiasıyla doktoruna açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol'u tanık gösterdi. Alişan yaşadığı zor günleri anlatırken göbeğinin görüntülenmemesi için yayın yasağı aldığını söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Yağ aldırma ameliyatının yan etkileri nelerdir? Yağ aldırma operasyonundan sonra Alişana ne oldu?
Alişan

Geçtiğimiz yıllarda yağ aldırmak için liposuction yaptıran ve operasyon sonrasında vücudunda izler oluşan Alişan, ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon TL’lik tazminat davası açmıştı.

2 gün yataktan çıkamadığını ve boynuna kadar morarma oluştuğunu belirten Alişan,"Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti." ifadelerini kullanmıştı.

"Göbeğim için yayın yasağı aldırdım"

Hayatının karardığını öne süren Alişan, şu açıklamalarıyla da dikkat çekmişti:

"Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum.

"2 yıl boyunca denize tişörtle girdim"

''2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var."

Buse Varol davada tanık oldu

İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde bugün davayla ilgili duruşma görüldü. Duruşmaya Alişan, eşi Buse Varol ve avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı. Gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi.

Alişan ve eşi davayla ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Alişan'dan oğluna dev yatırım
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Alişan'dan oğluna dev yatırım

Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı kahreden pankart: Görenler duygulandı
FOTOĞRAF 5
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Ünlü şarkıcı Alişan'ın hastanede koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş, iki ay önce hayatını kaybetmişti.
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Kardeşinin ölüm haberi üzerine adeta yıkılan ve yeni yeni toparlanmaya çalışarak konserlere de çıkmaya başlayan Alişan'a Fenerbahçe taraftarından güzel bir jest yapıldı.
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Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçında taraftarlar üzerinde \"Büyük Fenerbahçeli Selçuk Tektaş\" yazan bir pankart taşıdılar.
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PAYLAŞTIÜnlü sanatçıyı oldukça duygulandıran bu jeste karşılık Alişan ise sosyal medya hesabından pankartın görüntüsünü paylaşarak teşekkürlerini sundu.
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Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı kahreden pankart: Görenler duygulandı
Ünlü şarkıcı Alişan'ın geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren kardeşi Selçuk Tektaş için Fenerbahçeli taraftarlar tarafından hazırlanan pankart görenleri duygulandırdı.

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