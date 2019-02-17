Hayat Alişandan oğluna dev yatırım
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Alişan'dan oğluna dev yatırım

Alişan'dan oğluna dev yatırım

Türkücü Alişan, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğlu Burak için banka hesabı açtı. Ayrıca Alişan'ın banka hesabına 1 milyon lira yatırdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alişan, oğlu Burak'ı ailesine böyle gösterdi.
Alişan, oğlu Burak'ı ailesine böyle gösterdi.

Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un bebeği Burak geçtiğimiz günlerde doğmuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu şu açıklamayı yapmıştı:

“Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 bin 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

Alişan ve eşi Buse Varol'un bebek sevinci.

Oğlu için 1 milyon lira yatırdı

Alişan'da oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdığı öğrenildi. Ayrıca ünlü çiftin çocuklarının geleceği için bu hesaba sürekli para yatıracağı da ortaya çıktı. Doğum öncesinde ise Alişan oğlu için ev değiştirmişti.

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