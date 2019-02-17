Alişan'dan oğluna dev yatırım

Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un bebeği Burak geçtiğimiz günlerde doğmuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu şu açıklamayı yapmıştı:

“Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 bin 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

Alişan ve eşi Buse Varol'un bebek sevinci.

Oğlu için 1 milyon lira yatırdı

Alişan'da oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdığı öğrenildi. Ayrıca ünlü çiftin çocuklarının geleceği için bu hesaba sürekli para yatıracağı da ortaya çıktı. Doğum öncesinde ise Alişan oğlu için ev değiştirmişti.

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