Alişan'dan oğluna dev yatırım

Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol'un bebeği Burak geçtiğimiz günlerde doğmuştu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu şu açıklamayı yapmıştı:
“Alişan ile Buse Varol çiftinin bebeği, 4 bin 265 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”
Oğlu için 1 milyon lira yatırdı
Alişan'da oğlu Burak için banka hesabı açtı ve hesaba toplamda 1 milyon lira yatırdığı öğrenildi. Ayrıca ünlü çiftin çocuklarının geleceği için bu hesaba sürekli para yatıracağı da ortaya çıktı. Doğum öncesinde ise Alişan oğlu için ev değiştirmişti.