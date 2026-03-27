Yargı hızlanacak avukatların hakları iyileştirilecek: Bakan Akın Gürlek tapudaki düzenlemeyi duyurdu

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağkan ve heyetiyle Bakanlık'ta görüştüğünü belirtti.

Savunma makamının temsilcisi olan avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Barolar Birliği ile yakın işbirliği içinde adalet camiamızın taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenleme yapıyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yargı camiasının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gürlek, "Bu ailenin içerisinde avukatlarımız çok önemli. 209 bin avukatımız var. Yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli" dedi.

Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."