Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yargı hızlanacak avukatların hakları iyileştirilecek: Bakan Akın Gürlek tapudaki düzenlemeyi duyurdu

Yargı hızlanacak avukatların hakları iyileştirilecek: Bakan Akın Gürlek tapudaki düzenlemeyi duyurdu

09:0227/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Gürlek, "12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek" dedi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağkan ve heyetiyle Bakanlık'ta görüştüğünü belirtti.

Savunma makamının temsilcisi olan avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Barolar Birliği ile yakın işbirliği içinde adalet camiamızın taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Başkan ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenleme yapıyoruz"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, kabulde yaptığı konuşmada, 12. Yargı Paketi'nde avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Yargı camiasının büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gürlek, "Bu ailenin içerisinde avukatlarımız çok önemli. 209 bin avukatımız var. Yargısal süreçlerde savunma makamı, avukatlarımız çok önemli" dedi.

Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"12. Yargı Paketi'nde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 bin lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."

Yargının hızlanması için de gerekli adımların atılacağını aktaran Gürlek, ayrıca noter yardımcılığı konusuna da 12. Yargı Paketi'nde yer vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

#Erinç Sağkan
#görüşme
#Türkiye Barolar Birliği
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
