Yarıyıl tatili birbirinden renkli etkinliklerle dolu

İstanbul’daki kültürel kuruluşlar, yarıyıl tatili boyunca minik sanatseverlere çeşitli etkinlikler sunacak.

SANATLA İÇ İÇE BİR GÜN

İstanbul Modern, 7-10 yaş arası çocuklar için bir dizi sanat atölyesi düzenleyecek. Yarıyıl Sanat Okulu’nda 20-31 Ocak tarihlerinde çocuklar, "Mikro Formlarla Sanat", "Duvarların Resmi", "Kentin Kolajları" gibi yaratıcı atölyelerde eğitim alacak.

Sakıp Sabancı Müzesi, 5-12 yaş arası çocuklara yönelik, mimariden robotik kodlamaya kadar geniş bir içerik sunacak. Georg Baselitz'in eserlerinden ilham alarak, atölyelerde farklı sanat disiplinleri keşfedilecek. Sabancı Müzesi ayrıca, 21 Ocak-31 Ocak tarihlerinde "Georg Baselitz: Tepetaklak Bir Dünya" ve "Kaligrafik Hareketler" gibi etkinlikler gerçekleştirecek. Ayrıca, "Şehri Hareketlendir" ve "Nefes Almayı Unutma" gibi atölyeler, Borusan Hikaye Evi ve Borusan Contemporary işbirliğiyle çocuklarla buluşacak.

VR GÖZLÜK DENEYİMİ

Pera Müzesi de, 21 Ocak-1 Şubat tarihlerinde çocuklar için 21 farklı atölye sunacak. Ahşap baskı, ışıklı renkler ve sanal gerçeklik deneyimi gibi çeşitli aktiviteler düzenlenecek. 23 Ocak’tan itibaren "Ahşap Baskı: Kumaşta Doğal Motifler" ve "Işıldayan Renkler: Gece Lambası" gibi yaratıcı atölyeler de katılımcılarla buluşacak. Aynı zamanda, "Çocuklarla Bilinçli Farkındalık" ve "Bir Resmi Okumak" gibi öğretmenlere yönelik etkinlikler de yapılacak.

Rahmi M. Koç Müzesi, 22-31 Ocak tarihleri arasında çocuklara yönelik "Beygir Gücü Sergisi"ni keşfetme fırsatı sunacak.

GÜLDÜY GÜLDÜY ŞOV

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), tatil boyunca sinema, tiyatro ve müzik gibi etkinliklerle çocukları ağırlayacak. Hacivat ve Karagöz’ü konu alan "Büyülü Ağaç" çocuk tiyatrosu 20-22 Ocak tarihlerinde sahnelenecek. "Gıtgıtgıdak Bir Kümes Müzikali" ve "Tutar mısın Elimi" gibi müzikaller de tatil boyunca gösterilecek. "Ritim Atölyesi" ve

"Erken Müzik Eğitimi" 19-25 Ocak tarihlerinde, "Piyano Kaşifleri" 25-26 Ocak'ta gerçekleşecek. Çocuklar için dans ve resim atölyeleri de 21-31 Ocak tarihlerinde yapılacak. 27-30 Ocak'ta ise "Güldüy Güldüy Show" miniklere neşeli anlar yaşatacak.

LEZZETLİ ATÖLYELER

Galataport İstanbul'da sömestir dönemi boyunca etkinliklere ev sahipliği yapacak. "Mezzaluna Pizza Yapım Atölyesi" ve "Kahve Dünyası Çikolata Atölyesi" gibi interaktif etkinlikler düzenlenecek. 25-26 Ocak’ta "Seramik" ve "Resim Boyama" atölyeleri yapılacak.







