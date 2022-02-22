Yasin Yaman’la foto manipülasyon: ​​Burada 150 fotoğraf var

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman, tarihi yapıların yeniden hikâye edilmiş görüntüleri üzerinde çalışıyor. Asıl mesleği web-grafik tasarım. Fakat o, hobi olarak bu fotoğrafları üretiyor ve sergiliyor. Bakınca insanı farklı dünyalara götüren çalışmaları, İstanbul’un simge yapılarıyla birleşen hayal gücünün bir tezahürü. Dijital manipülasyon adı verilen teknikle oluşturulan fotoğraflar, büyük ilgi görüyor. İnsanı farklı bir dünyaya ışınlayan bu eserler, çok sayıda fotoğrafın profesyonelce birleştirilmesiyle bize yepyeni anlamlar sunuyor. Sosyal medyada öne çıkan bu çalışmaları yaklaşık iki yıldır sürdürüyor.

Tarihi eserlerin isimlerini öğretiyor

Foto manipülasyonun Türkiye’de yeni geliştiğini ifade eden Yaman, insanların yapılışı ve tekniğinden pek haberdar olmadığının da altını çiziyor. Eserlerinde kullandığı fotoğrafların bazılarını kendisi çekiyor, bazılarını da internetten satın alıyor. Bir eserde o kadar fazla fotoğraf kullanıyor ki sayıları 100’ü aşabiliyor. “Bir çalışmanın içinde çok fazla fotoğraf oluyor. Bazıları bana ait, bazıları satın aldığım fotoğraflar. Onları bir araya getiriyorum. Çalışmalarımda 150 bazen de 200 fotoğraf bir araya gelebiliyor. Fotoğrafları bir araya getirip renkleriyle, ışıklarıyla gölgeleriyle oynayıp, bir bütün haline getirip bir kompozisyon oluşturuyorum.”

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Yaman, eserlerde kullanılan fotoğraflar ve yapılacak çalışmalara göre sürenin değişkenlik gösterebildiğini belirtiyor. Bir hafta süren çalışma da oluyor bir ay süren de. Yaman’ın çalışmalarıyla hedeflediği şey ise İstanbul’un daha yaşanabilir olduğunu anlatmak. Öte yandan İstanbul’daki tarihi yapıların yakından tanımasını da istiyor. “Bir kişi, kalkıyor Kız Kulesi’ne Galata Kulesi, Sultanahmet Camisi’ne Süleymaniye diyor. Tarihi eserlerin isimlerini bilmiyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar öğrensin kaygısındayım.”

Yasin Yaman

İstanbul odaklı

Doğma büyüme İstanbullu olan Yaman, bisikletle şehri keşfetmeyi de çok seviyor. Gördüğü tarihi yapıları, hobisinde kullanıp grafik tasarımıyla birleştiren Yaman, İstanbul’un farkına varılmasını arzuluyor. İstanbul dışında çalışmalar yapmak istediğini, söyleyen grafik sanatçısı, “En son Diyarbakır’da bir sergim oldu. Diğer şehirleri de istiyorlar ama oraları bilmem, araştırmam gerekiyor. İstanbul’u çok iyi bildiğim, yaşadığım için bu şehri yapıyorum. Çalışmalar üstünkörü olsun istemediğim için çalışmalarım şu an İstanbul odaklı devam ediyor. Mimar Sinan’a karşı özel bir ilgim var. Mesela Mihrimah çalışmamda camilerin hikayesini anlatmaya çalıştım. İnsanların bu hikayeleri ve kişileri bilmeleri, gerektiğini düşünüyorum” açıklamasında bulunuyor.

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Sanatçının 40 eserinin bulunduğu “Yasin Yaman’la Foto Manipülasyon” isimli üçüncü sergisi Pendik Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde gösterimde. Geçtiğimiz yıl sonunda Diyarbakır’da sergilenen eserlerin izleyiciyle buluştuğu bu sergi, 28 Şubat’a kadar açık kalacak.