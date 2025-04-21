Yazar Mustafa Kutlu 'Rüzgarlı Pazar' dizi setini ziyaret etti: Ömrüm girilmeyen, çıkılmayan yerlerde gecekondularda geçti

"Uzun Hikaye", "Mavi Kuş", "Ya Tahammül Ya Sefer", "İyiler Ölmez", "Hüzün ve Tesadüf" adlı birçok önemli esere imza atan yazar Mustafa Kutlu, "Rüzgarlı Pazar" eserinden aynı isimle uyarlanan dizinin setini ziyaret etti. TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyicilere sunulacak dizinin setinde yazarlık serüvenini anlatan Kutlu, "Benim ömrüm dört duvar arasında, masa başında değil de hep çarşı, pazar, girilmeyen, çıkılmayan yerlerde, imalathaneler, gecekondular, kahvelerde geçti. Masanın başında daktilo veya bilgisayarla yazan biri değilim. Elimle yazıyorum ve bir oturuşta bir hikaye yazdığımı biliyorum" dedi.
Yapımcılığını ve senaristliğini Uğur Uzunok'un üstlendiği 8 bölümlük "Rüzgarlı Pazar" dizisi, TRT'nin dijital platformu tabii'de izleyicilere sunulacak.
Kutlu, diziye ilişkin sorularını yanıtlarken, 2000'li yıllarda İstanbul'da üst geçitlerin çok yaygın olduğunu belirterek, şunları anlattı:
- "Bundan 40-50 sene önceki İstanbul'un üst geçitleri, ümmetin fukarasının geçim yolu edindiği bir yerdi. Özellikle işçi kesiminin yaşadığı gecekondu bölgelerinden, genç, ihtiyar, çalışabilir durumdaki insanlar, bir üst geçitten fabrikaların veya konfeksiyon ve otellerin olduğu tarafa geçerdi. Dönerken de akşam 'Paydos' dendikten sonra bu kalabalığı gören bizim işportacı milleti, fukara adamlar, buralarda geçimlik bir şey bulabilmek için üst geçitleri mekan tutmuştu."
"Ben bir seti görmeyeli yarım asır geçmiş"
Mustafa Kutlu, çokça yoksulluk hikayesi yazdığına işaret ederek, şunları kaydetti:
- "Hatta benim 'Yoksulluk Kitabı' diye de bir kitabım var. Ben bu toplumun en altında bulunan insanların evlerine, barklarına, mahallelerine çok aşina olarak günler geçirdim. Dolayısıyla bu kitabın, maceranın da film olmasını çok arzuluyordum. Rahmetli Osman Sınav ile çok düşündük bunu nasıl yapalım, ne edelim diye ama ömrü vefa etmedi. Uğur kardeşimize nasipmiş. İnsan hayatta nasibi kadar yaşar, nasibi kadar yer içer."
Uzun yıllardır set ortamına girmediğini dile getiren Kutlu, "Ben bir seti görmeyeli yarım asır geçmiş. Daha önce yakınlığımız olan, kitaplarını bastığımız Halit Refiğ ve Metin Erksan'ın setlerine gitmiştim. Onlar Yeşilçam şartlarında çalışıyordu. Bu seti gördüğüm zaman dudağım uçukladı. Şehir gibi bir şey. Bu kadar personel, çalışan, oynayan. Elbette ki bunların sonucunda da güzel işler çıkıyor ortaya. 'Rüzgarlı Pazar' kitabının çekimlerini de böyle bir sette görmek bana nasip oldu. Çok memnunum bu durumdan. Çok iyi bir iş çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.
"Samimiyetin çok mühim olduğuna inanıyorum"
Kutlu, seti görünce içini bir sevinç kapladığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
- "Dedim ki, çocuğu yad ellere vermedik, bizden olanlara verdik. İnşallah onun kadrini kıymetini bilirler. İnşallah bahtı açık olur. Karakterler, bir maceranın kadrosunu teşkil ediyor. Hayalhanemde böyle tipler var. Benim ömrüm dört duvar arasında, masa başında değil de hep çarşı, pazar, girilmeyen, çıkılmayan yerlerde, imalathaneler, gecekondular, kahvelerde geçti. Masanın başında daktilo veya bilgisayarla yazan biri değilim. Bilgisayar açmasını bilmem. Elimle yazıyorum ve bir oturuşta bir hikaye yazdığımı biliyorum."
Samimiyetin önemine işaret eden Kutlu, "Bir başarım olduysa veya okuyucular yazdıklarımı sevdiyse tek kelimeyle samimi olduğu içindir. Samimiyetin çok mühim olduğuna, günümüz toplumunda samimiyetin giderek kaybolduğuna inanıyorum. Bu çok kötü bir şey. İnsanların samimi olmaktan uzaklaşmaları, hep hesap yapmaları benim hiç sevmediğim bir şey. Dolayısıyla benim yazdıklarımın başat unsuru samimiyettir. Onun için seviyorlar. İnsanlar kendilerinden bir şeyler buluyor içlerinde. 'Bu arkadaş kalbinden konuşuyor.' diyorlar." değerlendirmesini yaptı.
Mustafa Kutlu, ilkokuldan itibaren resim yaptığına da dikkati çekerek, şunları söyledi:
- "Güzel sanatlar akademisine girmeyi düşünüyordum. O zamanlar güzel sanatlar akademisi Fındıklı'daydı ve imtihanı ayrı yapılıyordu. Ben posta treniyle Erzincan'dan İstanbul'a üç günde geldim imtihana girmek için. Güzel sanatların binasından içeri girdim. O zamanlar Erzincan'ın dışına çıkmış birisi değildim. Saf bir Anadolu çocuğuydum. Baktım atmosfer hiç bana göre değil. Kız erkek ilişkileri, yakınlaşmalar, oturmalar, kalkmalar, içmeler. Biz gün görmemiş taşra çocuğuyuz. 'Ben burada yapamam.' dedim."
"Resim yapamıyorum, hiç olmazsa derdimi yazıyla anlatayım dedim"
Dizide, İsmail Hacıoğlu, Ayça Ayşin Turan, Özgür Cem Tuğluk, Uğur Arslan, Melis Babadağ, Hakan Boyav, Sude Zulal Güler, Turgay Aydın, Yonca Şahinbaş, Almıla Uluer, Erman Saban, Zeynep Özyağcılar ve Mehmet Oğuz Dinçer'in rol alıyor.