Yazar Mustafa Kutlu 'Rüzgarlı Pazar' dizi setini ziyaret etti: Ömrüm girilmeyen, çıkılmayan yerlerde gecekondularda geçti

"Hatta benim 'Yoksulluk Kitabı' diye de bir kitabım var. Ben bu toplumun en altında bulunan insanların evlerine, barklarına, mahallelerine çok aşina olarak günler geçirdim. Dolayısıyla bu kitabın, maceranın da film olmasını çok arzuluyordum. Rahmetli Osman Sınav ile çok düşündük bunu nasıl yapalım, ne edelim diye ama ömrü vefa etmedi. Uğur kardeşimize nasipmiş. İnsan hayatta nasibi kadar yaşar, nasibi kadar yer içer."