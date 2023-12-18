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Hayat

Yazar Osman Fatih Cengiz’in yeni kitabı 'Hiç böyle düşünmemiştim' raflardaki yerini aldı

Marka iletişimcisi ve yazar Osman Fatih Cengiz’in hayata dair gerçekleri farklı bir bakış açısı ile kaleme aldığı "Hiç Böyle Düşünmemiştim” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

12:51 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yazar Osman Fatih Cengiz
Yazar Osman Fatih Cengiz

Marka iletişimcisi ve yazar Osman Fatih Cengiz’in “Hiç Böyle Düşünmemiştim” adlı yeni kitabı çıktı.


Hikaye anlatıcılığının kendi yaşamında çok dönüştürücü bir yeri olduğunu belirten yazar kitapta da hayata dair “hiç böyle düşünmemiştim” dedirten gerçek hikayeler anlatıyor.


Çınaraltı Yayınları’ndan çıkan kitabın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

“Hiç böyle düşünmemiştim!” bir hayret cümlesi…

Daha önce bakmadığınız bir açıyı, ermediğiniz bir sırrı, görmediğiniz bir detayı, hiç aklınıza getirmediğiniz bir noktayı fark ettiğinizde hissettiğiniz duyguyu anımsayın.

Nasıl da heyecan verici ve hayret uyandırıcıdır!

Sanki kapkaranlık bir odada bir ışık yanar ve birden ortalık aydınlanıverir. Aklınız berraklaşır. İçiniz kıpır kıpır olur. Taşlar birden şakır şakır yerine oturmaya başlar. İnanamazsınız.

İşte o an muhteşem bir andır.

Eğer kıymeti bilinirse…

Çünkü o anda büyülü bir şey olmuştur.

Bir fikir doğmuştur.

Bir problem çözülmüştür.

Bir anda taşlar yerine oturmuştur.

Parçalar birleşmiştir.

Ve böyle anlarda sizin için mutlaka yepyeni bir şey ortaya çıkmıştır.

Yepyeni bir bakış açısı.

Yepyeni bir hayal kırıklığı.

Yepyeni bir hayat dersi.

Yepyeni bir karar.

Belki de yepyeni bir başlangıç.

Çünkü hayat, ‘hiç böyle düşünmemiştim’ dediğiniz anlarda anlamlanır.”

Osman Fatih Cengiz kimdir?

1979’da Afyon-Sandıklı’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Pazarlama İletişimi ve Marka alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde satış, pazarlama ve kurumsal iletişim ekiplerini yönetti. İletişimin en yaşamsal ihtiyaç ve en güçlü silah olduğuna inanan yazarın iletişim odaklı gerçek hikayelere yer verdiği ilk kitabı İletişimin Kadarsın, 2019’da yayınlanmıştı. “Adı: Mutluluk” ve “Tüketme Şükret” adlı kitapların ortak yazarlarından olan Cengiz çeşitli dergi, gazete ve dijital platformlarda marka ve iletişim odaklı yazılar yazıyor. Aynı zamanda profesyonel konuşmacı ve eğitmen olan Cengiz şirketlere ve liderlere, marka ve kültür iletişimi alanında danışmanlık yapıyor.


Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin olduğu Kültepe'de bulunan bitkiler inceleniyor
Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin olduğu Kültepe'de bulunan bitkiler inceleniyor

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan, Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, kazı çalışmalarında ortaya çıkan birçok bitki türü yerli ve yabancı uzmanlar tarafından incelenerek, bilim dünyasına katkı sağlanıyor. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazılarda göze görünmeyecek birçok unsuru çalışan bilim insanları var. Çeşitli hayvanlar, bitkiler ve madeni kalıntılar gibi birçok unsur kazılarda ortaya çıkıyor. Bunlar arasında günümüzde burada olması imkansız birçok meyve ve sebze de var. Fındık, zeytin ya da bu bölgeye has olmayan çoban püskülü gibi birçok bitki, kazılarda karşımıza çıkabiliyor" dedi.



#Osman Fatih Cengiz
#Hiç böyle düşünmemiştim
#sanat
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