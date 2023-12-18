Belgesel Ödülleri’nde Gazze konuşuldu

Moderatörlüğünü Ahmet Canbaz’ın üstlendiği panelde, medya içeriğinin gücü konuşuldu. Yazar Jeeny Molendyk Divleli, Türk ve Batı basınından yaşanan olayları izlemenin farklı ve şaşırtıcı olduğunu dile getirerek, medyadaki imaj farklılıklarından bahsetti. Reshad Strik sinema, sosyal medya ve medyanın önemine dikkat çekerek, “İnternet ve sosyal medya sayesinde Gazze’de yaşanan soykırımı ABD’de gösterebiliyoruz. Filistinlilerin yaşadığı koşullar Batı dünyasının hayvanlara yönelik muamelesinden daha kötü” dedi.