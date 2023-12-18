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Hayat

Belgesel Ödülleri’nde Gazze konuşuldu

TRT’nin bu yıl 14. kez düzenlenlediği “Uluslararası Belgesel Ödülleri” kapsamında “Gazze Gerçeği - İnsanlığın Çığlığı ve İçeriğin Gücü” paneli düzenlendi.

04:00 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 03:21 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Moderatörlüğünü Ahmet Canbaz’ın üstlendiği panelde, medya içeriğinin gücü konuşuldu. Yazar Jeeny Molendyk Divleli, Türk ve Batı basınından yaşanan olayları izlemenin farklı ve şaşırtıcı olduğunu dile getirerek, medyadaki imaj farklılıklarından bahsetti. Reshad Strik sinema, sosyal medya ve medyanın önemine dikkat çekerek, “İnternet ve sosyal medya sayesinde Gazze’de yaşanan soykırımı ABD’de gösterebiliyoruz. Filistinlilerin yaşadığı koşullar Batı dünyasının hayvanlara yönelik muamelesinden daha kötü” dedi.




#aktüel
#TRT
#Belgesel
38 dakika önce
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