"Küçük yürüyüşçülerimiz, Filistinli çocuklara umut ve sevgi gönderirken, bizler de bu duygulara ortak olacağız"

"Küçük yürüyüşçülerimiz, Filistinli çocuklara umut ve sevgi gönderirken, bizler de bu duygulara ortak olacağız"

Katılımcı çocuklar, Filistinli çocuklara dikkat çekerek Gazze’ye yazılmış olan mektuplarını ve şiirlerini okuyarak dayanışma mesajlarını yükseltecekler.

Yürüyüş, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlarken, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek. YediHilal, bu etkinlikle genç nesillere Filistin ve ümmet bilinci aşılamayı hedefliyor.

"Büyük Adımlar - Filistin İçin Çocuk Yürüyüşü ", gelecekte daha adil bir dünya için umut vaat eden bir adım niteliği taşıyor.