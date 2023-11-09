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Hayat

Çocuklar Gazze için tek yürek: 3-13 yaş arasındaki çocuklar 'Büyük Adımlar Çocuk Yürüyüşü'nde buluşacak

YediHilal Derneği, Türkiye genelinde Filistinli çocukların desteklenmesi amacıyla "Büyük Adımlar Çocuk Yürüyüşü" düzenliyor. 3-13 yaş arasındaki çocuklar, Filistinli kardeşlerine dayanışma mesajı ile bir araya gelecekler. Etkinlik, YediHilal'in sosyal sorumluluk bilinci ile tüm Türkiye’de organize bir şekilde yapılmasıyla öne çıkıyor.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:03 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 34. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 34. gününde devam ediyor.

YediHilal Derneği, Türkiye genelinde Filistinli çocukların desteklenmesi amacıyla "Büyük Adımlar Çocuk Yürüyüşü" düzenliyor.

YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı, yürüyüşü
"Küçük yürüyüşçülerimiz, Filistinli çocuklara umut ve sevgi gönderirken, bizler de bu duygulara ortak olacağız"
sözleriyle açıkladı.

Katılımcı çocuklar, Filistinli çocuklara dikkat çekerek Gazze’ye yazılmış olan mektuplarını ve şiirlerini okuyarak dayanışma mesajlarını yükseltecekler.

Yürüyüş, Filistinli çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlarken, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek. YediHilal, bu etkinlikle genç nesillere Filistin ve ümmet bilinci aşılamayı hedefliyor.

"Büyük Adımlar - Filistin İçin Çocuk Yürüyüşü ", gelecekte daha adil bir dünya için umut vaat eden bir adım niteliği taşıyor.




#YediHilal Derneği
#Filistin
#Çocuk
#Yürüyüş
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