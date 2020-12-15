Yeni yıl için geri sayım başladı: Tatil kaç gün olacak?

2020 yılının tamamlanmasına sayılı günler kala yeni yıl için plan yapmak isteyen vatandaşlar tüm detayları araştırmayı sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle bu sene yılbaşı geçtiğimiz yıllara biraz daha farklı yaşanacak.

Vatandaşlar 31 Aralık Perşembe günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor araştırmaya başladı. Aynı zamanda yasağın kaç gün süreceğini öğrenmek isteyenler, yılbaşında kaç gün yasak var sorusunu araştırıyor ve seyahat yasağının getirilip getirilmediğini sorguluyor. İşte konu ile ilgili detaylar...

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

31 Aralık tarihi bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birleşip birleşmeyeceği araştırılan yılbaşı yasağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu.

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Buna göre 31 Aralık Perşembe günü saat 21:00'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

GÜNDEM Kritik Kabine Toplantısı başladı: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

YILBAŞINDA SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 gün olması beklenen sokak kısıtlaması öncesinde şehirlerarası olabilecek hareketliliğe karşı da seyahat kısıtlaması önlemi alınabileceğini söyledi.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak,

"Yine vatandaşlarımıza söylemek gerekiyor; yılbaşındaki 3 günlük 4 güne yakın kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Şöyle bir şey olabilir; koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir. Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir" diye konuştu.

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OYNAT 01:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır. Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır' dedi. BiP'te paylaş

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İŞTE 2021'İN RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2021’de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı

2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

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Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Kurban Bayramı

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

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Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.