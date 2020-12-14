Kritik Kabine Toplantısı başladı: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı başladı. Vatandaşların merakla beklediği toplantının ana gündem maddesi, kiralarla ilgili yapılacak düzenleme olacak. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı kabine toplantımızın ardından açıklamış olacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili bir sunum yapacak. kabine toplantısının kararları içerisinde kira düzenlemesine ilişkin nasıl bir adım atılacağı merakla bekleniyor.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceği olacak. Bu kapsamda "Yılbaşında 4 günlük yasak olacak mı?" sorusu da en yetkili ağızdan cevabını bulmuş olacak.

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Okullar ne zaman açılacak?

Diğer yandan ocak ayının ilk pazartesi gününde başlanılması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, vaka sayıları nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı ve yarı yıl tatilinin erkene alınıp alınmayacağı da karara bağlanacak.

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GÜNDEM Yılbaşında kısıtlama 3 gün mü olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine aktaracak.

FOTOĞRAF 11 Salgını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.15 sıralarında yoğunluk yüzde 65'e çıktı. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı Cuma günleri saat 21:00’de başlıyor. Yani bu hafta da sokak kısıtlaması 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 21:00’de başlayacak ve tüm hafta sonu devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 14 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 05:00’te sona erecek. Bu süreler kapsamında bazı işletmeler belirli saatler aralığında açık olabilecek. Bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve fırınların belirli saatler arasında gerçekleştirecekleri satıştan vatandaşlar da yürüme mesafesiyle sınırlı olmak koşuluyla faydalanabilecekler. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama günlerinde de sadece kendileri için belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecekler. Bu saatler 65 yaş ve üstü için 10:00-13:00 saatleri arası 20 yaş altı için 13:00-16:00 saatleri arası. 56 saatlik kısıtlama öncesi İstanbul trafiği kilit: Yoğunluk yüzde 65'e çıktı Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde İstanbul'nde trafik durma noktasına geldi. Sokağa çıkma yasağına saatler kala yoğunluk yüzde 65'lere kadar yükseldi.

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