Yıllar sonra Türkiye'ye dönen oyuncu İpek Erdem'den çok konuşulacak sözler: Ülke olarak kendi kıymetimizi bilmiyoruz

İpek Erdem
Bir dönemin ilgiyle izlenen dizisi Hayat Bilgisi'nde rol alan oyuncu
İpek Erdem
, 4 yıl önce Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşmişti.
40 yaşında olan ünlü oyuncu Türkiye'ye döner dönmez ülkemizle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşadığı süre boyunca Türkiye'nin değerini çok daha iyi anladığını belirten Erdem, şunları söyledi:
"Türkiye gerçekten yükselen bir değer"
"Türkiye gerçekten yükselen bir değer"
"Bizde batıya öykünme olayı vardır ya, buradan gidince aslında ne kadar değerli ve zengin bir kültürümüz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Oraların da güzel tarafları var fakat Türkiye gerçekten son dönemlerde yükselen bir değer. Ülkemiz çok zengin ve değerli. Bunu daha iyi anladım ve deneyimlerim sonucu 'Taş yerinde ağırdır' diyerek Türkiye'ye geri döndüm."
"Ülke olarak kendi kıymetimizi de bilmiyoruz" diyen ünlü oyuncu, şöyle devam etti:
"Kıymetimizi bilmiyoruz"
"Kıymetimizi bilmiyoruz"
"Dışarıda çok ilgi çekici bir ülke olarak biliniyoruz. Biliyorsunuz bizim dizilerimiz yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Kendi değerimizi anladıkça çok daha yükseleceğimizi düşünüyorum, bizim sonsuz bir kültürümüz var, bu da bizim en büyük zenginliğimiz."
#Hayat Bilgisi
#Türkiye
#Paris
1 saat önce