Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı

Necati Güngül, Esra Erol'un programında bir kardeşini buldu; ablasının vefat ettiğini öğrendi.

Ankara'da memur olarak çalışan Necati Güngül, Esra Erol'un programına başvurup yıllardır görmediği ablası Esra'yı bulmak için yardım istedi. Ablasını bulmak için araştırma yaparken bir erkek kardeşinin olduğunu öğrenen Necati Güngül, önce onunla buluştu. İki kardeşin buluştuğu anlar ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

ARADIĞI ABLASININ ÖLÜM HABERİNİ ALDI

İki kardeşi buluşturan Erol, son olarak abla Esra Shatto'yu bulmak için araştırma yapmaya başladı. Abla Esra'nın 2012 yılında bir cilt hastalığı yüzünden öldüğünü öğrenen Erol, acı haberi kardeşlere verirken zor anlar yaşadı. Esra Erol, kardeşlere haberi verirken gözyaşlarına hakim olamazken Necati Güngül canlı yayında dakikalarca gözyaşı döktü.

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