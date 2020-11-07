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EDİRNE

Köy muhtarından sosyal medyada çağrı: Köyümüze misafir kabul etmiyoruz

Köy muhtarından sosyal medyada çağrı: Köyümüze misafir kabul etmiyoruz

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen Köyü Muhtarı Hakkı Yilber, köyde 3'üncü kez 14 günlük kısmi karantina uygulanması ve son dönemde ülke genelinde koronavirüs vakalarından yaşanan artış nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köy dışından yaşayan hemşehrilerine 'gelmeyin' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Türkmen Köyü, ​Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı .
Türkmen Köyü, ​Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı .

Edirne Keşan'a 17 kilometre uzaklıktaki 947 nüfuslu Türkmen Köyü, bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 3'üncü kez kısmi olarak karantinaya alındı. Köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler 14 gün süreyle kapatıldı.

Türkmen Köyü Muhtarı Hakkı Yilber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köy dışında yaşayan hemşehrilerine, gelmemeleri için çağrı yaptı. Yilber, "Kıymetli hemşehrilerimiz, köyümüz artan salgın ve yaşlı nüfus nedeniyle yüksek risk grubundadır. Bu nedenle köyümüz sınırları dışında yaşayan hemşehrilerimizin zaruri olmadıkça köyümüze gelmemesi, eş, dost, akraba ve misafirlik ziyareti yapmamaları, ikamet ettikleri kendi il ve ilçelerinde evlerinde kalmaları kendi sağlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu zor dönemde sizleri de düşünerek köyümüze misafir kabul etmiyoruz. Köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ev ziyaretleri yapmamaları ayrıca diğer il ve ilçelere de gitmemeleri toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Lütfen tedbirli olalım. Kendimizi ve yakınlarımızı koruyalım" ifadelerini kullandı.

'KÖYLÜLERİMİZ DE SIKINTI YAŞIYOR'

Hakkı Yilber, köyde yaşayanların yarısına yakınının mevsimlik işçi olarak zeytin toplamaya gittiğini belirterek, "Köyümüzde pozitif vaka nedeniyle 3'üncü kez 14 günlük kısmi karantina uygulanıyor. Bu durumdan köylülerimiz de sıkıntı yaşıyor. Kıraathane, manav, restoran ve cami gibi yerler kapalı. Bizde vatandaşlarımıza böyle bir uyarıda bulunduk. Şu an köyümüzde yaşayanların yarısı mevsimlik işçi olarak zeytin toplamaya gitti. Şu an köyde yaşlı vatandaşlarımız kaldı. Yaşlı vatandaş demek, risk demek. Köyümüze çok acil bir durum olmadıkça ziyaretçi kabul etmiyoruz. Çünkü hem kendisini hem de köyde yaşayanları risk altına sokacak. İnşallah bu günleri kısa sürede atlatıp, eski halimize döneceğiz. Bu bizim elimizde" dedi.

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