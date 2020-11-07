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Hayat Kırmızı Oda dizisinde üzen ayrılık Ünlü oyuncu sosyal medyadan veda etti
AKTÜEL

Kırmızı Oda dizisinde üzen ayrılık: Ünlü oyuncu sosyal medyadan veda etti​

Kırmızı Oda dizisinde üzen ayrılık: Ünlü oyuncu sosyal medyadan veda etti

Celil Nalçakan, Kırmızı Oda'nın dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle diziye veda etti. Başrol oyuncusu Binnur Kaya ise sosyal medya hesabından Nalçakan'a veda paylaşımı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya.
Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya.

Kırmızı Oda dizisine konuk olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölüm süren Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti. Hikayesiyle izleyenleri etkileyen Garip, son defa psikoloğun yanına geldi ve hayatına yeni bir yön verdi.

Binnur Kaya ise Instagram hesabından Nalçakan ile çektirdiği pozunu paylaşarak "Canım Celil. Ne güzeldi seninle göz göze oynamak. Gülmek. Sohbet etmek. İçinin güzelliği gözlerinden okunan canım Celil, bizi onurlandırdın. Yollarımız açık olsun. Tekrar buluşmak dileğiyle" dedi.

Celil Nalçakan ve Binnur Kaya

Celil Nalçakan da sosyal medyadan veda etti

Sette kendisi için hazırlanan pastanın fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Celil Nalçakan ise "Ne güzel bir yolculuktu. Çok mutlu ettiniz. Öncelikle, beni sevgiyle kucaklayan Kırmızı Oda seyircisine, ailesine, çok kıymetli muhteşem Kırmızı Oda'nın kamera arkasındaki emekçi kardeşlerime, yetenekli meslektaşım sevgili Melisa Berberoğlu'na. Yıllardır hayranlıkla izlediğim, tanışmaktan ve çalışmaktan duyduğum onuru kelimelerle anlatamayacağım kıymetlim Binnur Kaya'ya sonsuz teşekkürlerimle. Eyvallah" ifadelerini kullandı.

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