Youtuber Sertaç Güngör'den çocukları alkole özendiren Enes Batur'a tepki ailelere çağrı: Neslimizi kaybedeceğiz acilen önlem alınmalı

Youtuber Enes Batur geçtiğimiz günlerde YouTube kanalından 'Sarhoş Enes Batur tepki' isimli bir video paylaştı. Batur, kendisini takip eden ve çoğunluğu çocuklardan oluşan takipçilerine skandal bir tavsiyede bulundu.

"SOSYALLEŞMEK İÇİN İÇEBİLİRSİNİZ"

Batur yaklaşık 5-6 yıldır alkol kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Alkol güzel bir şey değildir, dostunuz değildir hele ki sürekli içiciyseniz ama iki haftada bir, ayda bir insanın bünyesine göre arkadaş çevresinde bir sosyal içici olabilir bence"

YOUTUBER SERTAÇ GÜNGÖR'DEN AİLELERE ÇAĞRI

Gençleri alkole özendiren Enes Batur büyük tepki çekerken 'Sertaç Abi' isimli Youtuber, Batur'un skandal sözleri ışığında ailelere seslendi. Anne-babalara önemli uyarılarda bulunan Sertaç Güngör, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

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"Lütfen beni dikkatlice dinleyiniz ve paylaşarak herkese duyurunuz. Enes Batur Youtube'da bir video yayınladı. Hani sarhoşken falan bir sürü yakalandı ya bu habercilere. Kendisini takip eden milyonlarca çocuğa 'Ben 5-6 yıldır alkol içiyorum bu gayet normal siz de haftada bir ayda bir arkadaş ortamında sosyalleşmek için alkol içebilirsiniz' dedi. Hem de binbir küfürlü cümleyle.

"BUNLARIN HEPSİ ÇOCUK, BİZİM ÇOCUĞUMUZ"

Bu herifi Türkiye'deki bütün çocuklar tanıyor ve aylık 100 milyon izlenmesi var. Yani herif bir ayda bizim ülke nüfusumuzdan fazla izleniyor ve bunların hemen hemen hepsi çocuk. Bizim çocuğumuz bizim."

"ACİLEN ÖNLEM ALINMALI"

Enes Batur gibi isimlerin toplumun en önemli sorunlarından biri olduğunu ve yetkililerin bu tarz kişilere karşı acilen önlem alması gerektiğini söyleyen Güngör, şöyle devam etti:

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İşte bu sebeple yıllardır haykırıyorum. Hiçbir yetkilinin umurunda da değil. Kendi Youtuber'larımızı yetiştiremezsek neslimizi kaybedeceğiz abi kaybedeceğiz. Bugünün en mühim olayı ve sorunu budur ya"