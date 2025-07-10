Yunan sanatçı Konstantinos Argiros ilk İstanbul konserini verdi

Konser öncesi sanatçı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk kez Türkiye'de dinleyicilerle buluştuğunu belirterek, "İlk defa burada konser vereceğim için çok mutluyum. Dostlarımın ve arkadaşlarımın burada olduğunu biliyordum. Bu kadar yoğun bir kitleye, bu kadar çok dosta sahip olduğumun bilincinde değildim" dedi.

Argiros, konserde orkestrasıyla beraber herkesi mutlu etmek adına en iyi performanslarını sergileyeceklerini dile getirerek, konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesine ilişkin şunları kaydetti: "Herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu durum çok büyük ilgimi çekti. Tabii ki ilgi bekliyorduk ama bu kadar yoğun bir ilgi beklemiyorduk. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çok büyük bir gayret göstereceğiz. Mutluluk verici bir stres içerisinde olduk. Dolayısıyla bugün burada herkes eğlencenin doruğunda çıkacak." Konserin Özel Zapyon Rum Okulu yararına düzenlendiğini aktaran Argiros, her zaman yardım etmeye açık olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, Türkiye'nin müzik kültürüne geçmişten bu yana hayran olduğunu ifade ederek, "Müzik, her zaman halkları birleştirir ve bunu benimsediğimden dolayı bugün burada İstanbul'da konser veriyorum" diye konuştu.