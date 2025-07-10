Direnişe bir de futbol gözüyle bakın

TRT Belgesel’in yakın tarihe ışık tutan, işgallere karşı verilen direniş ve özgürlük hikayelerini futbol penceresinden anlatan belgesel serisi “Gol Atan Cepheye”, Filistin bölümleriyle ekrana geliyor. Filistinlilerin, İsrail’in soykırımı ve işgaline karşı verdiği varoluş mücadelesini Filistin, Şili ve İskoçya’da yapılan çekimlerle anlatan belgesel serisinin ilk bölümü bu akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de ekrana gelecek. Belgeselin diğer bölümleri ise 11, 12 ve 13 Temmuz’da aynı saatte izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Spor araştırmacısı ve akademisyen Erdal Hoş’un anlatımıyla ekrana gelecek belgeselin bölümleri; “Varoluş Maçı”, “Kirli Oyun”, “Kalbimdeki Forma” ve “Vicdan Tribünü” başlıklarından oluşuyor. Belgeselde, İsrail işgali ve zulmü altında futbol oynamaya ve özgür Filistin adına zaferler kazanmaya çalışan futbolcuların hikayeleri, Filistin Milli Takımı’nın uğradığı haksızlıklar ve FIFA’nın taraflı politikası deşifre ediliyor. Filistin futbolunun önde gelen isimleri yaşadıklarını anlatıyor. Belgeselin Şili ve İskoçya’ya uzanan bölümlerinde ise adını Filistin’den alan Şili takımı Deportivo Palestino’nun çevresinde şekillenen özgürlük hareketi ve İskoçya şampiyonu Celtic taraftarlarının Gazze adına sergiledikleri duruş birincil aktörler tarafından aktarılıyor. Yapımcılığını Volkan Kara'nın, yönetmenliğini ise Erkut Aydoğdu’nun üstlendiği “Gol Atan Cepheye - Filistin” belgeseli ilk bölümüyle bu akşam saat 21.00’de TRT Belgesel’de.