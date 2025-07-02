İstanbul Modern Yaz Sanat Okulu başlıyor

İstanbul Modern'in Yaz Sanat Okulu 8 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde minikleri bekliyor. Yaz Sanat Okulu eğitim programı atölyeleri; sanatın farklı kavramlarına ve tekniklerine odaklanarak, çocuklara genç yaşta müze eğitmenleri eşliğinde sanatı yorumladıkları ve kendi sanat çalışmalarını ürettiklere atölyelere katılma olanağını tanıyor. Her bir atölye, müzenin koleksiyon sergiisnde bulunan çeşitli yapıtları incelemeyle başlıyor. Sonrasında, çocuklar sanat tarihinden ilham verici örnekleri keşfediyor ve sanat çalışmalarını üreterek programı tamamlıyor.

İstanbul Modern’in Yaz Sanat Okulu’nda, Monokrom Resimler, Baskı Resim, İmgelerle Otoportreler, Harflerden Resme, Soyut Heykeller, Lirik mi Geometrik mi, Benim Manzaram ve Kentin Kolajları başlıklı on farklı atölye yer alıyor. Atölyeler yaz boyunca pazartesi günleri dışında hafta içi her gün gerçekleşiyor. Katılımcılar, atölyelerin birine veya hepsine arzu ettikleri tarihleri seçerek kayıt yaptırailiyorlar. Sekiz atölyenin en az dördüne katılan katılımcılara, İstanbul Modern tarafından Yaz Sanat Okulu katılım belgesi veriliyor. Atölye çalışmaları, sabah ve öğle olarak iki oturuma ayrılıyor. Sabah atölyeleri 10.30-12.30, öğle atölyeleri ise 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleşiyor.